Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Dortmund (pts034/12.03.2019/15:45) - Das Kuratorium der International School of Management (ISM) hat ein neues Mitglied. Dr. Michael Scheidler ist Director Group Destination Management beim Tourismuskonzern Thomas Cook und bringt 20 Jahre Erfahrung in Managementaufgaben in den Bereichen Tourismus, Verkehr, IT und Beratung ins Kuratorium ein. Für die ISM in Frankfurt war er bereits als Hochschullehrer tätig. Mit der Zusammenarbeit möchte die ISM den Dialog zwischen Hochschule und Wirtschaft weiter stärken. "Ich möchte die ISM einerseits unterstützen, Ausrichtung und Inhalte der Studiengänge an die neuesten Marktbedürfnisse anzupassen. Auf der anderen Seite bleibt auch Thomas Cook durch die Mitgliedschaft am Puls der Zeit - so können wir Bewerber besser einschätzen und auswählen." Dr. Michael Scheidler freut sich auf die Zusammenarbeit mit der ISM und ihrem Kuratorium. Für die Ausbildung von angehenden Touristikern sieht er vielfältige Themenfelder: "Die Vermittlung von 'klassischem touristischen Handwerkszeug' in Kombination mit den neuesten Entwicklungen in Social Media, eCommerce und IT sehe ich als größte Herausforderung an. Auch Corporate Compliance und internationales Reise- und Steuerrecht werden immer wichtiger." Dr. Michael Scheidler hatte bereits verschiedene Managementpositionen bei Roland Berger, Lufthansa und der Deutschen Bahn inne. Seit 2014 ist er als Director Group Destination Management bei Thomas Cook für die strategische Organisation und Vermarktung touristischer Ziele verantwortlich. "Der Bereich Tourismus und Management gehört fest zu unserem Lehrangebot, daher profitieren das Kuratorium und die Studierenden von Michael Scheidlers umfangreichen Erfahrungen", sagt ISM-Präsident Prof. Dr. Ingo Böckenholt. In enger Zusammenarbeit mit den Kuratoren arbeitet die ISM kontinuierlich an der Modernisierung und Praxisorientierung der Studieninhalte. Durch das Expertennetzwerk werden jedes Semester verschiedene Projekte umgesetzt. Derzeit umfasst das Netzwerk der Wirtschaftshochschule 34 Mitglieder. Hintergrund: Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 180 Partneruniversitäten der ISM. (Ende) Aussender: ISM International School of Management Ansprechpartner: Maxie Strate Tel.: +49 231-975139-31 E-Mail: presse@ism.de Website: www.ism.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190312034

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2019 10:45 ET (14:45 GMT)