Neustar erhält Anerkennung für innovative Funktionen, Funktionalität und Erkennungs- und Abwehrverfahren

Neustar Inc., ein vertrauenswürdiger, neutraler Anbieter von Echtzeit-Informationsdiensten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der Anwenderbewertung IDC MarketScape: Worldwide DDoS Prevention Solutions 2018- 2019 Vendor Assessment (Dokument-Nr. US43699318 März 2019) an führender Position genannt wurde. Im veröffentlichten Auszug wurden die innovativen Funktionen, die Funktionalität und die Erkennungs- und Abwehrverfahren von Neustar als starke Faktoren bei der DDoS-Bekämpfung hervorgehoben.

IDC MarketScape ist das branchenweit führende Tool für die Anbieteranalyse, das detaillierte quantitative and qualitative Technologiemarktbewertungen vielfältiger ICT-Anbieter bereitstellt. Laut IDC basiert die Anbieterbewertung auf ausgewogenen Kriterien, die zum Markterfolg des ICT-Anbieters führen und nicht zu stark hinsichtlich Funktionalität oder Unternehmensgröße gewichtet sind.

"Wir freuen uns, von IDC MarketScape als einer der führenden Anbieter im Bereich DDoS-Abwehr genannt zu werden", so Shailesh Shukla, General Manager von Neustar für Sicherheitslösungen. "Für den Erfolg von Neustar ist es entscheidend, ein breites Portfolio mit ganzheitlichen Identitätslösungsstrategien und unübertroffenen Abwehrstrategien zum Schutz von Unternehmen und unternehmenskritischen digitalen Assets der Kunden anzubieten.

Die Produkte und Dienstleistungen von Neustar nutzen Echtzeit-Intelligenz, die auf der Analyse von Traffic, Verhalten und Identität basiert, um Aktivität, Kontext und Absicht zu bestimmen. Auf dieser Grundlage werden dann Entscheidungen über Art und Umfang des zu gewährenden Schutzes getroffen. Da DDoS-Angriffe weiterhin verheerende Auswirkungen haben und weltweit große Herausforderungen darstellen, setzen wir uns dafür ein, die neuesten Innovationen im Bereich der Sicherheit zum Schutze von Unternehmen auf den Markt zu bringen."

"Die DDoS-Abwehrlösung von Neustar bietet DDoS-Schutz mit einem Volumen von mehr als 10 Tbps und ist damit eines der größten dedizierten Daten-Scrubbing-Netzwerke", so Martha Vazquez, Senior Research Analyst von IDC. "Als Analysten wissen wir, wie wichtig es ist, Zugang zu den besten Abwehrtechniken, den robustesten herstellerübergreifenden Schutztechnologien und den bislang innovativsten Analysemethoden zu haben. Neustar bietet seinen Kunden die nötigen Ressourcen und die nötige Sicherheit, um Daten und Infrastruktur kontinuierlich vor DDoS-Angriffen jeglicher Art und jeglichen Umfangs zu schützen."

SiteProtect NG ist Teil des Pakets an Sicherheitslösungen von Neustar. Dieses Produkt bricht mit der Tradition der Entwicklung von DDoS-Abwehrmaßnahmen, bei denen viele kleine Scrubbing-Zentren mit wenigen, stark geschützten und stark vernetzten Standorten genutzt werden. Für das SiteProtect NG-Netzwerk wurden umfangreiche, voll ausgestattete Knoten mit eigenen Scrubbing-Kapazitäten von mehreren Terabit in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Afrika, Australien und Indien eingerichtet.

Über Neustar

Neustar Inc. ist ein führender globaler Informationsdienstleister, der die vernetzte Welt mit einer zuverlässigen, ganzheitlichen Identitätsermittlung voranbringt. Die weltweit größten Unternehmen vertrauen auf Neustar, einen Anbieter, der auf dem Grundprinzip des "eingebauten Datenschutzes" aufbaut. Mithilfe von umfassendem Know-how bei der Vernetzung von Menschen, Orten und Dingen unterstützt Neustar seine Kunden dabei, ihr Unternehmen auszubauen und zu schützen. Das einzigartige, präzise Echtzeit-Identitätssystem von Neustar, dessen Güte durch Milliarden von Transaktionen kontinuierlich untermauert wird, ermöglicht es unseren Kunden, wichtige unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.home.neustar.

Über IDC MarketScape: Das Anbieteranalysemodell IDC MarketScape liefert einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von ITC-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in bestimmten Märkten. Die eingesetzte Untersuchungsmethode umfasst eine strenge Punktvergabe auf Grundlage qualitativer und quantitativer Kriterien, deren Ergebnisse in einer einheitlichen grafischen Darstellung der jeweiligen Position eines Anbieters auf einem bestimmten Markt ausgewertet werden. IDC MarketScape liefert ein klares Bezugssystem, innerhalb dessen die Produkt- und Dienstleistungsangebote, die Leistungen und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern auf aussagekräftige Weise miteinander verglichen werden können. Dieses Bezugssystem bietet Technologieabnehmern eine umfassende Beurteilung der Stärken und Schwächen bestehender und potenzieller Anbieter.

