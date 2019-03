Einstellung Aufnahme



ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

BMG219A21111 KK Culture Holdings Ltd. 12.03.2019 BMG527641002 KK Culture Holdings Ltd. 13.03.2019 Tausch 1:1

CA32009W1032 American Battery Metals Corp. 12.03.2019 CA02452K1049 American Battery Metals Corp. 13.03.2019 Tausch 1:1

US6748704078 Ocean Power Technologies Inc. 12.03.2019 US6748705067 Ocean Power Technologies Inc. 13.03.2019 Tausch 20:1

CA52490L1013 Legion Metals Corp. 12.03.2019 CA52490L2003 Legion Metals Corp. 13.03.2019 Tausch 3,5:1

CA8765032021 Tasca Resources Ltd. 12.03.2019 CA9134541049 Tasca Resources Ltd. 13.03.2019 Tausch 2:1

CA92202K1084 Vangold Mining Corp. 12.03.2019 CA92202K2074 Vangold Mining Corp. 13.03.2019 Tausch 2:1