Wie schon andere Fluggesellschaft hat nun auch die isländische Icelandair ihre Maschinen des Typs Boeing 737 Max 8 außer Betrieb genommen. Deren Einsatz werde bis auf Weiteres ausgesetzt, teilte die Fluggesellschaft am Dienstag mit. Man verfolge die Entwicklungen genau und arbeite mit "örtlichen, europäischen und amerikanischen Behörden" zusammen, um über die nächsten Schritte zu entscheiden. Da die Entscheidung nur 3 der insgesamt 33 Flugzeuge in ihrer Flotte betreffe, sollte der Gesamtflugbetrieb nicht beeinträchtigt werden, fügte die Airline in ihrer Mitteilung hinzu.

Nach zwei Abstürzen des Passagiermaschinentyps Boeing 737 Max 8 innerhalb weniger Monate haben mehrere Airlines die Flugzeuge dieses Typs vorübergehend aus ihrer Flotte gestrichen. Mehrere Länder, darunter Deutschland, haben zudem ihren Luftraum für die Maschinen gesperrt./str/DP/stw

