Die wahnsinnigen Erfolgsstories des No Brainer Clubs reißen nicht ab: Mit Phio Pharmaceuticals (WKN: A2N9QM) klettert aktuell eine weitere NBC-Volltrefferempfehlung immer höher. Heute wird bei über 0,41 USD ein neues Jahreshoch markiert.

Im No Brainer Club wurde die Aktie im Dezember zum Preis von 0,34 USD empfohlen. Im Vergleich zu vielen anderen Empfehlungen ist das Kursplus damit noch überschaubar und ein Einstieg möglicherweise noch nicht zu spät. Warum das Phio-Papier so spannend und nach wie vor extrem chancenreich ist, erfahren Sie jetzt hier in unserer erstmalig öffentlichen Coverage.

Wissenschaft mit Nobelpreis

Das Unternehmen wurde 2006 als RXi Pharmaceuticals gegründet und erst vor wenigen Monaten in Phio Pharmaceuticals umbenannt. Der Namenswechsel erfolgte im Zuge der Neufokussierung auf den Sektor der Krebsimmuntherapie.

Mitgründer von RXi war seinerzeit Craig Mello, der die sogenannte RNA-Interferenz (RNAi) maßgeblich miterforschte und hierfür 2006 den Nobelpreis erhielt.

Bei der RNA-Interferenz handelt es sich um einen natürlichen Mechanismus in den Zellen von Lebewesen mit einem Zellkern, der die Expression von Genen unterdrückt, also der zielgerichteten Abschaltung von Genen dient und damit die Replikation von Viren stoppt.

Die Technologieplattform von RXi bzw. jetzt Phio ermöglicht die Entwicklung von "selbst liefernden" RNAi-Verbindungen (sd-rxRNA), bei denen arzneimittelähnliche Eigenschaften zum Einsatz kommen, anstatt sich auf die liposomale Abgabe zu verlassen. Auf diese Weise werden Zirkulationszeit- und Zellqualität verbessert.

Erste sd-rxRNA-Assets stehen zum Verkauf

Kommen wir direkt zum spannendsten Teil für uns: Phio Pharmaceuticals hat in den letzten Jahren zwei sehr vielversprechende klinische Entwicklungen in den Feldern Dermatologie und Augenheilkunde verzeichnen können.

Die Wirkstoffkandidaten Phios zeigten in Studien vielversprechende Ergebnisse in Bereichen wie Narbenbehandlung und Makuladegeneration.

Seit einiger Zeit laufen beim Unternehmen Verkaufsverhandlungen bezüglich dieser Assets, ...

