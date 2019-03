SAN DIEGO, Kalifornien (USA), und WILMINGTON, Massachusetts (USA), March 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience, ein globales Unternehmen im Bereich der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln, das translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher, kardiovaskulärer und Stoffwechselerkrankungen anbietet, hat heute eine Lizenzvereinbarung mit dem Geschäftsbereich für Forschungsmodelle und -dienstleistungen von Charles River Laboratories International, Inc. bekanntgegeben.



Die Vereinbarung, die den Zugang zur ZDSD-Ratte (Zucker Diabetic Sprague-Dawley) von CrownBio erweitern soll, stellt Charles River, einem weltweiten Marktführer im Vertrieb von Forschungsmodellen, eine exklusive Lizenz für die Zucht und den Vertrieb des ZDSD-Modells zur Verfügung. Die Vereinbarung garantiert CrownBio außerdem erstklassige Qualität und eine priorisierte Bereitstellung von ZDSD-Modellen zur Unterstützung der globalen Serviceplattformen des Unternehmens. Der kommerzielle Vertrieb des Modells durch Charles River wird voraussichtlich Mitte Sommer 2019 beginnen.

Die ZDSD-Ratte ist ein außerordentlich gut übertragbares Nagetiermodell für metabolisches Syndrom, Adipositas, Dyslipidämie und Diabetes mit Komplikationen wie Herzfunktionsstörungen, Proteinurie und beeinträchtigter Wundheilung. Es verfügt über einen polygenen Hintergrund und einen intakten Leptinweg. Die ZDSD-Ratte ahmt die Entwicklung von menschlichen Erkrankungen besser nach. Im Gegensatz zu einigen anderen Rattenmodellen für Stoffwechselerkrankungen stützt es sich bei der Entwicklung von Adipositas und Diabetes Typ 2 nicht auf monogene Leptin- oder Leptinrezeptormutationen.

Die ZDSD-Ratte, ein unternehmenseigenes Modell von CrownBio, wurde durch Kreuzung der ZDF-Ratte (Lean +/+) mit der CD (SD)-Ratte und selektiver Inzucht über mehr als 35 Generationen entwickelt, um Eigenschaften von Adipositas und Diabetes aufzuzeigen. Sie wurde auch als neues Modell für diabetische Nephropathie charakterisiert.

"Die ZDSD-Ratte hat sich als führendes translationales Modell für Adipositas, Diabetes und Stoffwechselerkrankungen mit Komplikationen erwiesen. Ich bin zuversichtlich, dass diese aufregende Vereinbarung mit Charles River die Reichweite dieses Modells erweitern wird", sagte Dr. Jim Wang, Senior Vice President des Geschäftsbereichs Cardiovascular and Metabolic Disease von CrownBio.

"Wir sind stolz darauf, einen erweiterten Zugang zum ZDSD-Modell anbieten zu können. Stoffwechselkerkrankungen, insbesondere Diabetes, treten immer häufiger auf und haben weltweit erhebliche Auswirkungen. Der Zugang zu einem übertragbaren Modell zur Erforschung dieser wichtigen Gruppe von Krankheiten trägt dazu bei, die Forschung voranzubringen, mit dem obersten Ziel, sichere und wirksame Therapeutika für Patienten bereitzustellen", sagte Dr. Colin Dunn, Corporate Senior Vice President, Global Research Models & Services, bei Charles River.

Um mehr über die ZDSD-Ratte und die Plattform für Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen von CrownBio zu erfahren, besuchen Sie: https://www.crownbio.com/cvmd .

Über Crown Bioscience, Inc.

CrownBio ist ein globales Unternehmen im Bereich der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln, das translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher, kardiovaskulärer und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools ermöglicht Crown Bioscience seinen Kunden, überlegene klinische Kandidaten zu liefern.

