Mittwoch, 13. März 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Felix Finkbeiner, Umweltaktivist



Gesundheitsrisiko Feinstaub - Die Gefahr lauert in Innenräumen Hilfe für Gehörlose - Alles über Cochlea-Implantate Die Müllvermeiderin - Laura Faust lebt maximal nachhaltig







Mittwoch, 13. März 2019, 22.15 Uhr



auslandsjournal Moderation: Antje Pieper



Drogenkrise in den USA - Die Macht der Pharmakonzerne Albanien im Griff der Mafia - Drogen, Morde, Korruption Hilfe für polnische Obdachlose - "außendienst" als Streetworker



