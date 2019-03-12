DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GLOBAL FI.11/21 US71645WAR25 13.03.2019 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 12/23 5P0B XS0835890350 13.03.2019 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 17/22 US71647NAR08 13.03.2019 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GLOBAL FI.11/21 US71645WAR25 13.03.2019 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 12/23 5P0B XS0835890350 13.03.2019 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 17/22 US71647NAR08 13.03.2019 HZE/EOT