Nach dem Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopien stoppt die halbstaatliche Fluggesellschaft Turkish Airlines die Nutzung von Maschinen dieses Typs. Von diesem Mittwoch an blieben die zwölf Flugzeuge der Flotte bis aus Weiteres am Boden, teilte die türkische Fluggesellschaft am Dienstag mit.

Am Sonntag war eine Boeing 737 Max 8 von Ethiopian Airlines in Äthiopien abgestürzt, 157 Menschen kamen ums Leben. Im Oktober waren beim Absturz einer baugleichen Maschine der Fluggesellschaft Lion Air in Indonesien 189 Menschen gestorben. Mehrere Länder, darunter Deutschland, sowie Äthiopiens nationale Fluggesellschaft Ethiopian Airlines hatten Startverbote für alle Flugzeuge des Typs verfügt./jam/DP/stw

ISIN US0970231058

AXC0270 2019-03-12/17:56