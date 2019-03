Hamburg (ots) - Die Kompakttraining GmbH & Co. KG, Business-Seminar-Anbieter aus Hamburg, macht die Mitarbeiterinnen in beratenden Berufen fit für die professionelle Kommunikation rund um die Mandantenbetreuung.



Für alle Mitarbeiter von beratenden Berufen geeignet



Gerade für die Fach- und Assistenzkräfte, die täglich im Kontakt mit Mandanten stehen, wie vor allem die Beratungsgesellschaften aus den Bereichen Ingenieurswesen, Architektur, Immobilienwesen und Bauträger, Planungsbüros und Gutachterbüros, aber auch Kanzleien, Notariate und Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften, ist ein grundlegendes Wissen der Kommunikationspsychologie wichtig, um eine angemessene und professionelle Kommunikation mit Mandanten und Geschäftspartnern aller Art im Alltag zu meistern.



Effektiver Mandantenservice



Das Seminar "Effektiver Mandantenservice" - bisher nur als Inhouse-Schulung buchbar - hat der erfolgreiche Hamburger Weiterbildungsanbieter nun in sein kompaktes Portfolio der offenen Seminare aufgenommen.



Der Kurs bietet eine umfassende Schulung für die professionelle Betreuung von Mandanten - sowohl telefonisch als auch digital -. Die Seminarteilnehmer lernen von den Kommunikationstrainerinnen der Kompakttraining GmbH & Co. KG schwierige Situationen im Beratungsalltag sowie die strukturierte Mandantenbetreuung zu meistern und sind am Ende fit in Stil und Etikette für die Mandantenkommunikation.



Kunden von IT-Systemhäusern und Digitalem Service



Der Hamburger Personalentwickler kann auf eine große Anzahl zufriedener Kunden zurückblicken, die durch die Teilnahme an der Schulung zum "Effektiven Mandantenservice" ihre Kundenzufriedenheit gesteigert und die Problemlösung in der Mandantenkommunikation verbessert haben.



Nicht nur IT-Systemhäuser greifen auf die Expertise der Kompakttrainer zurück, sondern ebenso Anbieter von digitalem Service schicken Ihre Fachkräfte, Experten und Berater regelmäßig - und erfolgreich - zu den Seminaren.



Konkrete Fallarbeit mit den Teilnehmern



Die Kommunikationstrainerinnen vermitteln im Seminar aber nicht nur theoretisch die grundlegenden Kenntnisse zu den Themen Mandantenservice, Problemlösung und Beschwerdemanagement - digital und am Telefon -, sondern vor allem konkret und an praktischen Übungen - gerne auch mit den Fällen der Seminarteilnehmer:



- Seminar mit Workshop-Charakter - Praxis-Training an der Telefonübungsanlage / Videofeedback - Interaktive und anwendungsbezogene Gruppen- und Einzelarbeiten - Praktische Fallbeispiele mit Auswertung - Transferhilfen für den Alltag durch den Trainer



Dabei verzichtet der erfolgreiche Seminaranbieter bei den Kompaktseminaren auf monotone PowerPoint-Präsentationen, sondern setzt auf Flipcharts und Pinnwände sowie Themen- und Teilnehmerzentrierte Erfahrungsdialoge.



Die nächsten sicheren Termine sind das eintägige Seminar in Hamburg am 26. März 2019 und die Schulung in München am 11. April 2019.



Kompakt, kurz, konkret



Die offenen Seminare sind an die heutigen Anforderungen der Beratungsgesellschaften angepasst - kompakt, kurz, konkret und praxistauglich. Zusätzliche besondere Bedarfe einzelner Teilnehmer werden vorab digital abgefragt.



Sollte aber ein auf die Mitarbeiterin und das Unternehmen abgestimmtes Seminar benötigt werden, ohne das auf die Dienstleistungen der offenen Seminare verzichtet werden soll, erstellen die Trainer einen "Maßanzug" für eine Inhouse-Schulung, dass direkt auf interne Probleme, Prozesse und Schwierigkeiten eingeht.



