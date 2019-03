ZÜRICH (Dow Jones)--Mit leichten Abgaben hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag den Handel beendet. Die Blicke der Investoren waren vor allem auf die Brexit-Abstimmung am Abend in London gerichtet. Zwar werden die Zugeständnisse der EU in Sachen Brexit-Deal, quasi in letzter Sekunde, als Entspannungssignal empfunden. Jedoch halten sich die Zweifel, ob damit eine neuerliche Ablehnung im britischen Parlament vermieden werden kann. Oppositionsführer Corbyn hat bereits dazu aufgerufen, den Brexit-Deal weiter abzulehnen. Bei einer Ablehnung dürfte es in der laufenden Woche zu weiteren Abstimmungen kommen, an deren Ende mutmaßlich eine Verschiebung des Brexit-Datums beschlossen werden dürfte.

Vor diesem Hintergrund zeigte sich der SMI mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 9.332 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 38,63 (zuvor: 42,83) Millionen Aktien.

Unternehmensmeldungen waren erneut Mangelware. Die Aktien der Online-Apotheke Zur Rose verbesserten sich um 5,1 Prozent. Das Unternehmen erwirbt den französischen Marktplatz Doctipharma von der Lagardere-Gruppe. Damit werde bereits bei Markteintritt eine starke Wettbewerbsposition erreicht, hieß es. In den kommenden Monaten werde Doctipharma in die von der Zur-Rose-Tochter Promofarma entwickelte Marktplatzplattform integriert. Mit diesem Schritt sollen Synergien gehoben werden.

Zu den Gewinnern gehörten auch Adecco, die um 0,3 Prozent vorrückten. So hat der deutsche Mitbewerber Amadeus Fire ordentliche Zahlen vorgelegt. In London schnellten Staffline Group sogar um 28,4 Prozent nach oben. Sie sind nach langer Aussetzung seit Ende Januar wieder in den Handel zurückgekehrt. Dem Arbeitsvermittler war die Unterbezahlung von Arbeitern vorgeworfen worden. Staffline hat sich darüber nun mit der britischen Steuerbehörde geeinigt und trotz einer Strafzahlung den Ausblick bestätigt.

