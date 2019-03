Europas wichtigste Börsen sind nach dem guten Wochenauftakt am Dienstag kaum von der Stelle gekommen. Am besten schlug sich noch der britische Aktienmarkt - ungeachtet der in Kürze anstehenden Brexit-Abstimmung in London.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 pendelte nach einem freundlichen Start um seinen Schlusskurs vom Vortag und trat letztlich mit einem Minus von 0,01 Prozent bei 3303,95 Punkten auf der Stelle. Kaum besser erging es dem französischen Cac 40 mit einem knappen Plus von 0,08 Prozent auf 5270,25 Punkte.

Der britische FTSE 100 gewann 0,29 Prozent auf 7151,15 Punkte. Ihn stützte auch das Pfund, das nach dem gestrigen Erholungsversuch weiter nachgab. Eine schwache Währung hilft tendenziell den Exporten eines Landes./gl/fba

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145

AXC0276 2019-03-12/18:09