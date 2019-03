Der deutsche Luftraum bleibt für den Flugzeugtyp Boeing 737 Max nach den Worten von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bis auf Weiteres gesperrt. Solange die Unfälle nicht vollständig ausgewertet und Zweifel ausgeräumt seien, bleibe das Verbot bestehen, sagte Scheuer am Dienstag im Sender n-tv. "Sicherheit geht vor."

Scheuer wollte "keine Vorhersagen" machen, wie lange dieses Verbot gelte. "Alle Zweifel müssen ausgeräumt sein." Die Flugschreiber des in Äthiopien abgestürzten Flugzeugs würden nun ausgewertet. Die deutschen Behörden stünden in engem Kontakt. Bei dem Unglück waren am Sonntag 157 Menschen ums Leben gekommen.

Der Minister sagte, seit Montagfrüh sei mit den Behörden überlegt worden, was der Absturz für Deutschland bedeute. Er sei dann am Dienstag zum Schluss gekommen, dass es Zweifel gebe und habe das Verbot angeordnet./hoe/DP/edh

ISIN US0970231058

AXC0280 2019-03-12/18:13