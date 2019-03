Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Brexit-Chaos hat am Dienstag die europäischen Aktienmärkte geprägt. Die anfängliche Euphorie nach dem Treffen zwischen Theresa May und Jean-Claude Juncker verflüchtigte sich wieder. Zerstoben wurden die Hoffnungen vom britischen Generalstaatsanwalt, der die juristischen Risiken des neuen Deals als unverändert bezeichnet hatte. Der Euro-Stoxx-50 schloss mit 3.304 Punkten nur einen halben Punkt unter dem Schlussstand vom Montag, und der DAX konnte sich mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 11.524 Punkte nur noch knapp behaupten.

Am Morgen war er mit der Hoffnung auf einen Brexit-Deal in letzter Sekunde noch bis auf 11.619 Punkte gestiegen. Das Pfund schwankte stark, am Nachmittag notierte es schwächer bei rund 1,3080 Dollar, nachdem es im Anschluss an das Treffen zwischen May und Juncker bis auf knapp 1,33 Dollar gestiegen war.

Theresa May und Jean-Claude Juncker hatten eine rechtsverbindliche Zusatzvereinbarung zum Brexit-Deal getroffen, die die sogenannte Backstop-Regelung der freien Grenze zwischen Irland und Nordirland zeitlich begrenzen soll auf Ende 2020. Die Abstimmung in London sollte um 20.00 Uhr MEZ beginnen.

Kurssprung bei Klöckner & Co

Unter den größeren europäischen Aktien stiegen Saint-Gobain mit einer Kaufempfehlung durch Barclays um 1,7 Prozent. Bei den Branchenindizes hielten sich die Ausschläge in Grenzen, der Versorger-Index stieg um 0,5 Prozent und der Index der Reise- und Freizeit-Aktien gab 0,3 Prozent ab. Letzter wurde belastet von dem Absturz einer Boeing 737 MAX 8 am Wochenende. Zahlreiche Länder haben ihren Luftraum für diesen Flugzeugtyp gesperrt, was auch die Aktien von Fluggesellschaften drückte. Die anderen Sektoren lagen dazwischen.

Tagessieger am deutschen Aktienmarkt war die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co. Sie schoss um über 11 Prozent nach oben. Zahlen und vor allem der Ausblick wurden im Handel als positive Überraschung bezeichnet. Der Ausblick sei deutlich optimistischer, als es die Konjunkturlage und "das angeblich so schlechte vierte Quartal" erwarten ließen, so Marktteilnehmer. Der Stahlhändler erwartet 2019 ein leichtes Wachstum der realen Stahlnachfrage und auch höhere Stahlpreise.

Um 2,3 Prozent aufwärts ging es für Wacker Neuson, nachdem der Baumaschinenhersteller eine Sonderdividende angekündigt hatte. Die Dividendenrendite springe damit auf fast 6 Prozent, hieß es.

FMC mit Aktienrückkauf weiter aufwärts - VW im Rückwärtsgang

Größter DAX-Gewinner waren FMC mit einem Plus von gut 1,7 Prozent. Das Unternehmen will 6 Millionen Aktien zurückkaufen und einziehen. RWE stiegen um knapp 1,7 Prozent. Das Verwaltungsgericht Köln wies Klagen des BUND ab, die sich unter anderem gegen weitere Waldrodungen am Baunkohletagebau Hambach richteten. Deutsche Post zogen um 1,3 Prozent an, das Unternehmen arbeitet künftig mit der Österreichischen Post zusammen. Deren Aktien gewannen 5,7 Prozent.

Dagegen fielen VW um 1,8 Prozent. In der Kernmarke hat VW im vergangenen Jahr die Renditeziele verfehlt. Zudem sind die am Morgen vorgelegten Spartenergebnisse schwächer ausgefallen als gedacht. Am Ende der DAX-Liste standen Wirecard mit einem Minus von 4,7 Prozent. Am Montag hatte sich die Aktie noch um 7,7 Prozent erholt. Bayer notierten 2 Prozent schwächer. Händler verwiesen weiter auf Risiken wegen des Unkrautvernichters Glyphosat.

Für Uniper ging es dagegen nach anfänglichen Verlusten nach Vorlage der Geschäftszahlen um 1,6 Prozent nach oben. Trotz roter Zahlen schüttet Uniper eine höhere Dividende aus.

Der MDAX schloss 0,4 Prozent fester, der TecDAX 0,5 Prozent leichter. Im TecDAX zogen Dialog im Windschatten der weiter festen Apple-Aktien um 1,1 Prozent an. Apple gilt als einer der wichtigsten Kunden des Halbleiter-Unternehmens.

=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.303,95 -0,49 -0,0% +10,1% . Stoxx-50 3.045,56 -3,31 -0,1% +10,3% . Stoxx-600 373,25 -0,22 -0,1% +10,5% Frankfurt XETRA-DAX 11.524,17 -19,31 -0,2% +9,1% London FTSE-100 London 7.161,24 +30,62 +0,4% +6,0% Paris CAC-40 Paris 5.270,25 +4,30 +0,1% +11,4% Amsterdam AEX Amsterdam 535,41 +0,04 +0,0% +9,7% Athen ATHEX-20 Athen 1.843,29 +24,63 +1,4% +14,6% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.579,58 +10,71 +0,3% +10,4% Budapest BUX Budapest 40.612,50 -207,05 -0,5% +3,8% Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.132,95 +13,72 +0,3% +12,2% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 127.711,39 +1378,98 +1,1% +11,7% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 993,97 +4,35 +0,4% +11,5% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.183,60 -32,00 -0,6% +8,9% Madrid IBEX-35 Madrid 9.161,70 -10,20 -0,1% +7,3% Mailand FTSE-MIB Mailand 20.631,19 -7,03 -0,0% +11,8% Moskau RTS Moskau 1.183,34 +6,63 +0,6% +11,0% Oslo OBX Oslo 798,81 +2,18 +0,3% +8,0% Prag PX Prag 1.060,36 +0,68 +0,1% +7,5% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.565,56 -4,37 -0,3% +11,1% Warschau WIG-20 Warschau 2.310,10 +9,88 +0,4% +1,5% Wien ATX Wien 2.949,50 +1,80 +0,1% +7,4% Zürich SMI Zuerich 9.331,62 -9,73 -0,1% +10,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,06 -0,01 -0,18 US-Zehnjahresrendite 2,62 -0,02 -0,06 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:29 Mo, 17:10 % YTD EUR/USD 1,1295 +0,28% 1,1259 1,1227 -1,5% EUR/JPY 125,79 +0,30% 125,33 124,90 +0,0% EUR/CHF 1,1370 -0,09% 1,1379 1,1351 +1,0% EUR/GBP 0,8635 +1,47% 0,8522 0,8570 -4,1% USD/JPY 111,38 +0,05% 111,33 111,25 +1,6% GBP/USD 1,3081 -1,21% 1,3210 1,3098 +2,5% Bitcoin BTC/USD 3.857,05 +0,05% 3.825,25 3.842,00 +3,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,98 56,79 +0,3% 0,19 +23,7% Brent/ICE 66,67 66,58 +0,1% 0,09 +21,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.297,94 1.292,98 +0,4% +4,96 +1,2% Silber (Spot) 15,40 15,32 +0,5% +0,08 -0,6% Platin (Spot) 832,08 819,00 +1,6% +13,08 +4,5% Kupfer-Future 2,93 2,90 +1,1% +0,03 +11,3% ===

