Entersekt hat heute weitere Ergebnisse seiner jüngsten von The Harris Poll online durchgeführten Umfrage veröffentlicht. Der mobile-first Fintech-Anbieter hat das unabhängige Marktforschungsunternehmen beauftragt, um die Einstellung der US-Verbraucher zu mobilem app-basiertem Banking sowie Zahlungsverkehr besser zu verstehen und befragte über 2.000 US-Erwachsene, von denen 1.900 mobile Geräte besitzen.

Bei mobilen Transaktionen wie Peer-to-Peer-Zahlungen, M-Commerce-Käufen und steigender Rechnungsbezahlung war Entersekt daran interessiert, Bedenken heutiger mobiler Verbraucher bei Sicherheit und Authentifizierung aufzudecken.

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass eine große Mehrheit der US-Erwachsenen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für mobile Transaktionen schätzt, wobei neun von zehn (90 %) sich die Möglichkeit wünschen, einige oder alle Transaktionen mit mobilen Geräten vor Abschluss der Transaktion zu genehmigen, und fast drei Viertel (71 %) alle diese Transaktionen genehmigen möchten. Jeder Fünfte (19 %) würde es vorziehen, nur einige Transaktionen zu genehmigen, wie etwa solche mit 100 USD Gesamtwert oder mehr.

"Entersekt hat zehn Jahre Erfahrung in Teilen der Welt, wo Multi-Faktor-Authentifizierung viel häufiger eingesetzt wird als in den Vereinigten Staaten, und sie hat uns gezeigt, dass Verbraucher die gewonnene Kontrolle schätzen, wenn sie an Sicherheitsmaßnahmen teilhaben", so Dewald Nolte, Chief Commercial Officer von Entersekt. "Entscheidend ist, eine Authentifizierung bereitzustellen, die schnell und einfach durchführbar ist und das gesamte mobile Erlebnis nicht beeinträchtigt."

Es ist schwierig, nach ihren Authentifizierungspräferenzen zu fragen, da nur wenige mit dem Konzept vertraut sind und noch weniger Erfahrung mit den verschiedenen Formen haben. Entersekt war dennoch an der Meinung von Besitzern mobiler Geräte zur Authentifizierung interessiert, da Verbraucherdaten zu diesem Thema fehlten.

Fast zwei von fünf Amerikanern (39 %) wählten die Eingabe eines persönlichen Passworts oder einer PIN als bevorzugte Authentifizierungsform zur Genehmigung mobil initiierter Transaktionen. Andere Methoden mit einiger Befürwortung waren:

Fingerabdruck-ID (22 %);

Auf Schaltfläche "Genehmigen" klicken (21 %);

Einmaliges Passwort, das per SMS oder E-Mail gesendet wird (8 %); und

Gesichtserkennung (7 %).

Digitale Sicherheit ist für viele Amerikaner deutlich am wichtigsten, aber die Umfrage zeigte auch andere Bereiche auf, in denen Banken ihren Kunden durch kundenorientiertes Design mehr Kontrolle bieten können. Vier von fünf regelmäßigen Nutzern (einmal im Monat oder öfter) von Banking-Apps (80 %) möchten am Verkaufspunkt benachrichtigt werden, bevor Transaktionen durchgeführt werden, wenn der getätigte Kauf ihre Kreditwürdigkeit negativ beeinflussen würde.

"Die Verbraucher von heute erwarten von ihren Banking- und Zahlungs-Apps immer mehr Vorteile", sagt Gerhard Oosthuizen, Chief Technology Officer bei Entersekt. "Verbesserte App-Sicherheit und Authentifizierung ermöglicht Unternehmen, nicht nur Vertrauen und Akzeptanz bei Benutzern zu stärken, sondern auch Dienste einzuführen, die bisher als zu riskant für den Kanal galten. Das Ergebnis sind engagiertere, zufriedenere Kunden."

Entersekt wird Anfang nächsten Monats weitere Einblicke zu Ansichten der US-Verbraucher bei mobilen Kanälen mit Schwerpunkt auf Innovationen geben.

Umfragemethodik

Diese Umfrage wurde vom 22. bis 24. Januar 2019 online im Namen von Entersekt von The Harris Poll mit 2.076 US-amerikanischen Erwachsenen ab 18 durchgeführt. Davon besitzen 1.928 mobile Geräte und 1.362 von ihnen nutzen mindestens einmal im Monat Banking-Apps. Die Online-Befragung beruht nicht auf einer Wahrscheinlichkeitsstichprobe. Daher kann keine Schätzung eines theoretischen Stichprobenfehlers berechnet werden. Wenn Sie weitere Informationen zur Methodik der Umfrage wünschen, etwa über Gewichtungsvariablen und die Stichprobengröße der Untergruppen, dann wenden Sie sich bitte an Haleigh Tomasek unter haleigh@williammills.com.

Über Entersekt

Entersekt ist ein Innovator im Bereich am mobilen Einsatz orientierter Lösungen für die Finanztechnologie. Die Anbieter von Finanzdienstleistungen und andere Unternehmen bauen auf das patentierte mobile Identitätssystem des Unternehmens, um ihren Kunden unabhängig vom Servicekanal sowohl Sicherheit als auch die besten komfortablen neuen digitalen Optionen zu liefern. Ob es darum geht, Compliance durch starke Authentifizierung und modernste App-Sicherheit zu erreichen oder ob versucht wird, der Verbrauchernachfrage bei der Informationsweitergabe unterwegs und bei Zahlungsressourcen gerecht zu werden die Kunden von Entersekt erfreuen sich stets eines Wettbewerbsvorteils. Weitere Informationen finden Sie unter www.entersekt.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190312005784/de/

Contacts:

Haleigh Tomasek

Ansprechpartnerin Medien für Entersekt

+1 678-781-7208

Stephen Sprayberry

Ansprechpartner für Entersekt

+1 678-781-7207