Tagesausblick für 13.3.: DAX scheitert erneut an 11.640 Punktemarke. Klöckner, Nordex und Dt. Post im Blick!

Der Brexit war heute einmal mehr das beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Die Hoffnung auf einen geordneten Ausstieg Großbritanniens aus der EU stützte die Aktienmärkte heute. Mehr allerdings auch nicht. Die Wall Street zeigte zwar gestern einen starken Rebound. Heute ging den US-Indizes jedoch wieder die Luft aus. Die Verbraucherpreise in den USA stiegen gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozent. Das nimmt weiter Druck von der US-Notenbank, weiter an der Zinsschraube zu drehen. Das reichte den Käufern nicht als Argument. So verlor die Wall Street heute deutlich an Schwung und dämpfte auch in Europa die Kaufstimmung. So endete der DAX heute auf Vortagesniveau im Bereich von 11.530 Punkten. Ein ähnliches Bild zeichnete der EuroStoxx 50, der bei 3.310 Punkten schloss. MDAX, SDAX sowie der European Biotech Index verbuchten hingegen Gewinne von jeweils rund 0,4 Prozent.

Am Anleihemarkt fehlten ebenfalls die Impulse. So stagnierte die Rendite 10jähriger Deutscher Bundesanleihen weiter im Bereich von 0,06 Prozent. Richtungslos zeigte sich auch der Rohstoffmarkt. So verharrte der Preis für ein Fass WTI bei 66,80 US-Dollar und Gold notiert knapp unter 1.300 US-Dollar pro Feinunze.

Unternehmen im Fokus

Die Deutsche Post plant eine Kooperation mit der östereichischen Post. Die Meldung reichte, um der Post-Aktien über die Marke von 28 Euro zu helfen. Fresenius Medical Care (FMC) und Rocket Internet profitierten von positiven Analystenkommentaren. FMC kündigte zudem einen Aktienrückkauf im Wert von insgesamt 330 Mio. Euro an. Klöckner sprang nach optimistischen Prognosen für das laufende Geschäftsjahr zweistellig nach oben. Manz meldete eine deutliche Ergebnisverbesserung. Anleger quittierten dies mit einem Kursaufschlag von knapp zwei Prozent. Nordex verkündete einen weiteren Großauftrag aus Griechenland und setzte den Aufwärtstrend fort. Rocket Internet näherte sich heute dem Jahreshoch von EUR 22,50. VW hat ehrgeizige Pläne. In den kommenden zehn Jahren soll die Zahl der E-Modelle auf 70 steigen. Die Investoren drückten die Aktie heute dennoch rund zwei Prozent nach unten.

Apple zieht im Vorfeld der Keynote Anleger an. Rund zehn Prozent stieg das Papier seit dem Tief vom Freitag. Die Aktie von Boeing gibt heute weiter nach. Neben Deutschland und Frankreich haben zahlreiche Länder den Luftraum für Boeing 737 Max gesperrt.

Morgen werden unter anderem Adidas, E.ON, Inditex, Innogy, Morphosys, RTL Group, Symriseund Verbund Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen.

Wichtige Termine

Europa - Industrieproduktion Euro-Zone, Januar

USA - Auftragseingang Langlebige Güter, Januar

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.640/11.800/12.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.000 /11.100/11.240 / 11.370 Punkte

Die gestrige Wall Street gab dem DAX zunächst Rückenwind und trieb den Index auf 11.640 Punkte. Dort war jedoch wieder Schluss mit der Erholung und der DAX drehte wieder nach unten. Im Bereich von 11.530 Punkten fing sich der Index wieder. Wie in den vergangenen Tagen mehrfach angesprochen, ist der DAX aktuell zwischen 11.370 und 11.640 Punkten gefangen. Signifikante Bewegungen wird es erst bei einem Ausbruch aus der Range geben. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Erholung bis 11.800/12.000 Punkte. Auf der Unterseite droht eine Konsolidierung bis 11.000 Punkte.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 23.04.2018 - 12.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.03.2014 - 11.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

