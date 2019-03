Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat im UN-Sicherheitsrat vor einem Militäreinsatz im Konflikt in Venezuela gewarnt. "Die Krise des Landes hat politische und institutionelle Gründe", sagte Mogherini am Dienstag in New York. "Die Lösung muss politisch sein, sowie friedlich und demokratisch. Wir glauben, dass keine militärische Entwicklung - ob von innen oder von außen - akzeptabel sein würde." In dem südamerikanischen Krisenland kämpfen der linksnationalistische Staatschef Nicolás Maduro und sein Widersacher, der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaidó, um die Macht.

Mogherini betonte, dem Land dürfe auch keine Lösung von außen aufgezwungen werden. Anstelle dessen plädierte sie für eine internationale Initiative, die zu einem friedlichen und demokratischen Weg aus der Krise führen solle. US-Präsident Donald Trump hatte in der Vergangenheit eine Intervention in dem krisengeschüttelten südamerikanischen Land nicht ausgeschlossen./hct/cah/DP/fba

AXC0299 2019-03-12/19:40