Heute, kurz nach Handelsschluss in Deutschland, gab es neue Nachrichten zum "Fall Wirecard". Kurz zur Erinnerung: Der "Financial Times"-Journalist Dan McCrum hatte dem Unternehmen vor wenigen Wochen in einer ganzen Artikelserie Bilanzfälschung vorgeworfen, weshalb der Aktienkurs stark eingebrochen war. Wirecard (WKN: 747206) selbst bestätigte zwar, dass entsprechende Untersuchungen laufen würden, betonte aber zugleich, dass bisher nichts gefunden worden sei.

Kurze Zeit später verbot dann die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin mit Hilfe sogenannter Shortpositionen auf fallende Kurse bei der Aktie wetten zu dürfen. Solche Schritte wurden letztmalig zur Zeit der Finanzkrise 2007-2009 unternommen. Daher wurde dieses Shortverbot der BaFin auch von vielen Seiten heftig kritisiert. Es hieß, dass sich die BaFin damit klar hinter das Unternehmen gestellt hätte, obwohl die Vorwürfe bisher nicht aufgeklärt wurden.

