The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.03.2019



ISIN Name



BMG219A21111 KK CULTURE HLDGS HD-,20

CA32009W1032 FIRST DIVISION VENTURES

CA52490L1013 LEGION METALS CORP.

CA8765032021 TASCA RESOURCES LTD

CA92202K1084 VANGOLD MNG CORP.

US03673L1035 ANTERO MIDSTR.PART.LP UTS

US6748704078 OCEAN POWER TECH. DL-,01