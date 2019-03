Das britische Unterhaus hat den von Premierministerin Theresa May ausgehandelten Brexit-Vertrag trotz Nachbesserungen erneut abgelehnt. 391 Abgeordnete stimmten am Dienstagabend gegen das Abkommen, 242 votierten dafür. May hatte der EU am Montagabend neue Zusicherungen in der Frage der Nordirland-Grenze abgerungen.

