Nach der Erholungsrally zum Wochenauftakt haben die US-Börsen am Dienstag überwiegend weiter zugelegt. Als Kursstütze erwiesen sich amerikanische Inflationsdaten. Der Dow Jones Industrial wurde allerdings - wie schon am Montag in den ersten Handelsstunden - von der Kursschwäche von Boeing ausgebremst. Er schloss 0,38 Prozent im Minus bei 25 554,66 Punkten.

Dass das Londoner Parlament das Brexit-Abkommen der britischen Premierministerin Theresa May mit der EU erneut ablehnte, kam nicht überraschend und ließ die Aktiennotierungen in New York kalt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um weitere 0,30 Prozent auf 2791,52 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,52 Prozent auf 7201,28 Zähler - bei 7219 Zählern hatte er im Tagesverlauf den höchsten Stand seit fast fünf Monaten erreicht./gl/fba

