Vor wenigen Tagen stürzte eine Boeing 737 MAX 8 auf dem Weg von Addis Abeba (Äthopien) nach Nairobi (Kenia) kurz nach dem Start ab. Dies war bereits der zweite Absturz eines solchen Flugzeugs innerhalb kurzer Zeit. Denn erst im vergangenen Oktober war ein Flugzeug gleichen Typs kurz nach dem Start abgestürzt. Seitdem steht der US-amerikanische Flugzeughersteller Boeing (WKN: 850471) unter massivem Druck.

So wurden innerhalb kurzer Zeit in zahlreichen Ländern, inzwischen selbst hier bei uns in Deutschland, Flugverbote für alle Boeing 737 MAX 8 ausgesprochen. Obwohl die Black Box der verunglückten Maschine bis dato noch nicht ausgewertet werden konnte, vermuten Luftfahrtexperten nämlich einen entsprechenden Zusammenhang. Sollte sich diese Vermutung bestätigen, könnte es sehr kritisch für Boeing werden.

Denn der Konzern befindet sich bekanntlich schon seit geraumer Zeit in einem erbitterten Konkurrenzkampf mit dem europäischen Konkurrenten Airbus. Dieser hat mit dem Verkaufsschlager Airbus A320neo zudem ein absolut konkurrenzfähiges Produkt in seinem Portfolio. Nachdem Airbus zuletzt noch eher wegen des Aus für den "Giganten der Lüfte", den Airbus A380, negativ in den Nachrichten war, könnte die Stimmung nun zugunsten der Europäer kippen.

Luftfahrtbranche extrem zyklisch, aber Zyklen sind auch extrem langlebig

Generell muss man jedoch mal konstatieren, dass die Luftfahrtbranche zwar eine extrem zyklische Branche ist, die Zyklen hier allerdings extrem lange sind. So folgt auf eine Phase, in der die Fluggesellschaften weltweit viel Geld in die Modernisierung ihrer Flotten investieren auch immer wieder eine Phase, in der sie wenig bis gar nichts tun. Dies erkennt man dann auch in der Entwicklung der Aktienkurse der Flugzeugbauer. Denn diese steigen oftmals viele Jahre lang, ehe es dann wieder viele Jahre seitwärts bzw. abwärts geht.

Dabei ist heutzutage jedoch genug Platz für zwei oder mehr große Flugzeugbauer. Zwar sind Boeing und Airbus durchaus erbitterte Konkurrenten. Ein Aus für einen der beiden Konzerne ist jedoch so schnell nicht zu erwarten. Grundsätzlich sind die Aktien der Flugzeugbauer daher bessere ...

