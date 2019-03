London (ots/PRNewswire) - CleanEquity®, das Forum für nachhaltige Technologie-Innovationen, mit gegründet von seiner Durchlaucht des Fürsten Albert II. von Monaco & Mungo Park, Vorsitzender von Innovator Capital, findet am 13. März statt.



Der achte Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, wird die Konferenz eröffnen, in der die Vereinten Nationen, Ziele für nachhaltige Entwicklung und die entscheidende Rolle, die Innovation spielen muss, erörtert werden.



Das in London ansässige, spezialisierte Investment Bank CleanEquity®-Team von Innovator Capital ("ICL") hat zum 12. Jubiläum über 600 Technologien geprüft. Hier sind einige der Unternehmen, die ausgewählt wurden, sich zu präsentieren:



Aerobotics ZA Arborea UK BayoTech US BBOXX UK BLIXT SE Breathe Sciences IN Dearman UK Econic Technologies UK Edenworks US eggXYt IL Green Harvest One US Intelligent Power Generation UK Novihum DE P2 Science US Pera Complexity BR SunCulture KE Sun Mobility IN Superdielectrics UK Taronis Technologies US TieBam TW Valori Transnational UK Waste2Tricity UK



ICL freut sich, erneut mit der spezialisierten Führungskräftevermittlungsfirma Hobbs & Towne zusammenzuarbeiten:



Der Senior Partner Steve Kyryk sagte:



"Unsere Firma arbeitet seit über 20 Jahren mit Nachhaltigkeits- und Impakt-Investoren und ihren Portfolio-Unternehmen zusammen und bietet Talentlösungen und Beratungsdienste für die globale Innovationsgemeinschaft. HTI nutzt unser umfangreiches Netzwerk an Führungskräften und Vordenkern und liefert Ergebnisse für ein weltweites Sortiment außergewöhnlicher VC-, PE-, Family Office- und Corporate-Venture-Unternehmen. Wir freuen uns, das Sponsoring von CleanEquity fortzusetzen und die Investoren und Unternehmer bei ihren Bemühungen um die Entwicklung und Vermarktung nachhaltiger und wirkungsvoller Unternehmen zu unterstützen."



Die Cranfield University ist zum fünften Mal in Folge mit dabei. ICL ist dankbar für die fortwährende Unterstützung und Professor Tom Stephenson FREng, Pro-Vize-Kanzler - Forschung & Innovation bei Cranfield, kommentierte:



"Cranfield ist erfreut, erneut an der CleanEquity Monaco 2019 teilzunehmen. Sie bietet ausgewählten Technologieunternehmen der nächsten Generation unübertroffene Möglichkeiten, ihre Produkte und ihr Netzwerk mit Finanzinvestoren und Industrievertretern zu präsentieren.



"Die Universität setzt sich für die Unterstützung von Innovationen ein, um kleinen Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial bei der Verwirklichung ihrer Ziele zu helfen. Vor kurzem haben wir zusammen mit Barclays das Eagle Lab auf dem Cranfield-Campus eröffnet, das ein intensives Unterstützungspaket für Unternehmer aus der Luft- und Raumfahrt und der Luftfahrt bietet. "



Für weitere Informationen zur Teilnahme an der CleanEquity® Monaco 2019 benutzen Sie bitte die unten aufgeführten Kontaktinformationen oder besuchen Sie die Konferenz-Website www.cleanequitymonaco.com



