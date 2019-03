Freiburg (ots) - Dass der gewaltsame Tod eines beliebten, lebensfrohen und hilfsbereiten Offenburger Arztes nun wohl ungestraft bleiben wird, dieser Gedanke ist tatsächlich zunächst nur schwer auszuhalten. Erst recht, wenn man an das Leid der Angehörigen denkt. Doch hat das Gericht über viele Verhandlungstage hinweg in geduldiger und umsichtiger Beweisführung ein Verständnis dafür geschaffen, warum es jetzt am Ende so kommt. Selbst wenn die schwere Geisteskrankheit des Täters, die ihn zu diesem Exzess verleitete, für die Prozessparteien schon vor Verhandlungsbeginn offenkundig gewesen sein mag, war dies das Gegenteil eines kurzen Prozesses. Und es ist gut, dass dieser Rechtsstaat heute konsequenter als andere an seinen Grundsätzen festhält - gerade, weil Deutschland früher einmal ein Unrechtsstaat war. http://mehr.bz/khs61s



