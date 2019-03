Theresa Mays Niederlage bei der Unterhaus-Abstimmung macht sich auch an den Börsen in Asien bemerkbar. Der Nikkei startet mit einem Minus in den Mittwoch.

Asiens Aktienmärkte haben am Mittwochvormittag zwischen zwei Brexit-Abstimmungen im britischen Unterhaus leicht nachgegeben. Das britische Pfund tendierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...