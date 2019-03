'Rhein-Neckar-Zeitung' (Heidelberg) zu Digitalsteuer

Schon die Finanztransaktionsteuer auf Kursgewinne an den Börsen scheiterte - im Wesentlichen an Großbritannien, das sich den Finanzplatz London nicht kaputtmachen lassen wollte. (...) Was vor zehn Jahren die Spekulanten an den Börsen, das sind heute die Internetkonzerne Google, Facebook und Co.: Abzocker, die von Kleinstaaten wie Irland aus egoistischen Gründen ausgehalten werden. (...) Die zweite Steuerpleite binnen weniger Jahre lehrt Zweierlei: Zum einen ist es nicht sinnvoll, Steuern an boomenden Branchen zu orientieren. Viel effektiver wäre eine abstrakte Steuer, die alle Steuervermeider trifft. Zweitens: Die Europäische Einigung gibt es nur noch in Sonntagsreden./yyzz/DP/zb

