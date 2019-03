Die Vereinigten Arabischen Emirate haben nach vielen anderen Ländern nun ebenfalls die Maschinen des Typs Boeing 737 Max nach dem jüngsten Absturz eines solchen Flugzeugs in Äthiopien aus ihrem Luftraum verbannt. Das Verbot gilt ab (dem heutigen) Mittwoch, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur ENA unter Berufung auf eine Sicherheitserklärung der Zivilluftfahrtbehörde. Dabei handele es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um die öffentliche Sicherheit in der Luft und auf dem Boden zu gewährleisten, hieß es. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein wichtiges internationales Luftfahrtdrehkreuz.

Die staatlichen Flugverbote sind Folge von zwei Abstürzen baugleicher Maschinen mit insgesamt mehr als 340 Toten, der jüngste davon am Wochenende in Äthiopien. Zahlreiche Airlines legten die Flugzeuge am Dienstag wegen Zweifeln an der Sicherheit der Baureihe ebenfalls zunächst still./DP/zb

