Mit neuen Trends und Techniken beginnt am Mittwoch (9.00 Uhr) die "Creativa 2019" in Dortmund als europaweit größte Publikumsmesse rund ums Handarbeiten. Bis Sonntag werden rund 650 Aussteller aus 22 Ländern erwartet, darunter Anbieter aus den USA, aus Indien, Nordkorea oder Tunesien. Die Bühne gehört einem breiten Do-It-Yourself-Angebot - vom Klöppeln, Sticken, Stricken über Basteln, Malen, Töpfern oder auch Häkeln und Nähen. Die Westfalenhalle erwartet rund 80 000 Besucher und spricht von der "größten Kreativmesse in Europa".

Nach Branchenangaben gewinnen digitale Angebote mit Apps oder auch Online-Anleitungen zum Download zunehmend an Bedeutung. Laut Messe wollen sich auch Handarbeits- und Designbloggerinnen auf einer Aktionsbühne austauschen. Der überwiegende Teil der Handarbeitsfans ist weiblich./wa/DP/fba

AXC0025 2019-03-13/05:49