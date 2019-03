Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.BCO: Boeing am 12.3. -6,15%, Volumen 670% normaler Tage , UTC1: United Technologies am 12.3. -1,06%, Volumen 80% normaler Tage , MMM: 3M am 12.3. -0,63%, Volumen 94% normaler Tage , HDI: Home Depot am 12.3. 0,86%, Volumen 81% normaler Tage , UNH: UnitedHealth am 12.3. 1,12%, Volumen 99% normaler Tage , AAPL: Apple am 12.3. 1,12%, Volumen 102% normaler Tage , Dow Jones: -0,38% Aktie Symbol SK Perf. Apple AAPL 180.910 1.12% UnitedHealth UNH 245.880 1.12% Home Depot HDI 184.000 0.86% 3M ...

Den vollständigen Artikel lesen ...