De Grey Mining Ltd.: Toweranna - beeindruckende Bohrungen zur Ressourcenerweiterung im Laufen DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update De Grey Mining Ltd.: Toweranna - beeindruckende Bohrungen zur Ressourcenerweiterung im Laufen 13.03.2019 / 07:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. De Grey Mining (ASX: DEG, "De Grey" oder "das Unternehmen") berichtet vielversprechende Kernbohrungsergebnisse sowie ein beachtliches erstes Ressourcenexplorationsziel in der Goldlagerstätte Toweranna. Wichtige Punkte: - Toweranna zeigt beachtliches Potenzial für Ressourcenerweiterung. Step-out-RC-Bohrprogramm mit über 5.000 Bohrmetern hat begonnen. Fokus auf Ressourcenerweiterungen bis in eine Tiefe von mindestens 200-250 m. Kernbohrungen werden zu Beginn Tiefen von bis zu 400 m anvisieren, danach sind Tiefen bis 800 m geplant. - Kernbohrungen durchteufen signifikante Vererzung in der Eastern Zone und Western Zone. - Neue Kernbohrergebnisse in Eastern Zone schließen ein: 5,8 m mit 5,79 g/t Au ab 140,2 m in TD002 einschl. 1,6 m mit 16,04 g/t Au ab 140,2 m. 7 m mit 4,02 g/t Au ab 8 m in TD003 einschl. 1 m mit 22 g/t Au ab 8 m. - Metallurgische Kernbohrung bestätigt hochgradige Zonen in der Western Zone: 10,4 m mit 4,93 g/t Au ab 8 m in TD007 einschl. 3,25 m mit 12,51 g/t Au ab 11 m. 4,8 m mit 9,94 g/t Au ab 48,2 m in TD007 Beginn der vorläufigen Erzsortierungsbewertung. - Explorationsziele auf Toweranna wurden wie folgt definiert: (0-200 m) 4,8 Mio. - 5,6 Mio. Tonnen mit 2,1 g/t bis 2,3 g/t für 340.000 Unzen - 400.000 Unzen Einschl. bestehender Ressourcen von 2,01 Mio. Tonnen mit 2,2 g/t Au für 143.900 Unzen. (200-400 m) 4,8 Mio. - 5,6 Mio. Tonnen mit 2,1 g/t bis 2,3 g/t für 340.000 Unzen - 400.000 Unzen Unterstützt durch begrenzte aber positive Bohrungen bis 420 m Tiefe. Gesamtes Explorationsziel (0-400 m) 9,6 Mio. - 11,2 Mio. Tonnen mit 2,1 g/t bis 2,3 g/t für 680.000 Unzen - 800.000 Unzen Einschl. bestehender Ressourcen von 2,01 Mio. Tonnen mit 2,2 g/t Au für 143.900 Unzen. Warnhinweis Explorationsziel - die potenzielle Quantität und der Gehalt des Explorationsziels ist konzeptioneller Art, da noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt wurden, um eine Mineralressource abzuschätzen und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zu einer Schätzung der Mineralressource führen werden. Andy Beckwith, technischer Direktor, sagte: "Toweranna gewinnt mit jeder Bohrung an Ausmaß und das in geringer Tiefe liegende Ressourcenpotenzial bis 200-250 m Tiefe bietet die Gelegenheit, eine markante Änderung im Ausmaß der zukünftigen Tagebaugrube und Wirtschaftlichkeit zu unterstützen. Diese neue Vererzungsart in der Region verlangt Beachtung durch die laufenden vorrangigen Bohrungen zur Ressourcenerweiterung. An der regionalen Explorationsfront untersuchen wir zwei sich in der Anfangsphase befindliche Ziele auf einen ähnlichen in Granit beherbergten Goldvererzungstyp, eines östlich von Toweranna und eines südwestlich von Mt Berghaus." Alle Abbildungen, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen. Toweranna - vorrangiges Ressourcenerweiterungsziel Das Unternehmen meldet ebenfalls den Beginn eines über 5.000 Bohrmeter umfassenden RC-Bohrprogramms zur Ressourcenerweiterung auf Toweranna, das einen Teil des 1,4 Mio. Unzen umfassenden Goldprojekts Pilbara (Pilbara Gold Project, "PGP") bildet. Das Goldprojekt Pilbara liegt in der Nähe von Port Hedland in der Region Pilbara des australischen Bundesstaates Western Australia. (Siehe Pressemitteilung "Zunahme der gesamten Goldressource auf 1,4 Mio. Unzen im Jahr 2018", 3. Oktober 2018). Das Unternehmen hat ein Unternehmensziel gesteckt, die Erhöhung der gesamten Projektressourcen im PGP auf 2,0 Mio. Unzen bis zum Ende des Jahres 2019. Toweranna wird als eines von vier vorrangigen Zielen für signifikante Ressourcenerweiterungen betrachtet einschließlich Withnell Underground (unter Tage), Mallina und Mt Berghaus. Diese Ressourcenerweiterungen werden sich möglicherweise auf die zurzeit laufende Vormachbarkeitsstudie 2019 für eine Abbaurate von 2,0 Mio. Tonnen pro Jahr auswirken. Die Lagerstätte Toweranna beherbergt zurzeit eine in geringer Tiefe liegende (bis ca. 100-120 m Tiefe) Ressource von 2,01 Mio. Tonnen mit 2,2 g/t Au für 143.900 Unzen (JORC 2012). Jüngste Untersuchungen zeigen, dass auf der Lagerstätte Toweranna nur in geringem Umfang gebohrt wurde und das Potenzial für eine Erweiterung der in geringer Tiefe liegenden Ressource nach Westen innerhalb des Granitkörpers und ebenfalls das Potenzial für eine beachtliche Ausdehnung der Ressourcen zur Tiefe besteht. Weitere Bohrungen zur Ressourcenerweiterung sind gerechtfertigt, um die genaue Definition der endgültigen Grenzen der geplanten Tagebaugrube zu ermöglichen. Ein geplantes über 5.000 Bohrmeter umfassendes RC-Bohrprogramm hat begonnen, um die Vererzung bis in eine Tiefe von 200-250 m zu überprüfen (Siehe Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung). Weitere Infill- und Erweiterungs-Bohrungen werden vorbehaltlich positiver Ergebnisse geplant. Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Toweranna - schematischer Profilschnitt. Die aktuelle Ressource zeigt im Durchschnitt ungefähr 1.400 Unzen pro vertikalen Meter in den ersten 100 m. Dieses RC-Bohrprogramm wird laut Erwartungen die Ressourcen in den östlichen oberen Bereichen (2 Gramm*m). 