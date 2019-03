Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-03-13 / 07:00 *PRESSEINFORMATION* Premiere bei R. STAHL: Erstmals wird ein führender Hersteller die weltweit wichtigste Normentagung im Explosionsschutz ausrichten Waldenburg, 13. März 2019 - R. STAHL, führender Anbieter von Produkten und Systemen für den Explosionsschutz, ist in diesem Jahr Gastgeber der Konferenz zur Ausarbeitung und Aktualisierung internationaler Normen im Explosionsschutz. Damit findet die Veranstaltung erstmals bei einem Hersteller von Explosionsschutzlösungen statt. Das Technical Committee 31 (TC31) der International Electrotechnical Commission (IEC) tagt vom 25. März bis 5. April 2019 in Waldenburg. Derzeit sind 40 Nationen aus allen Teilen der Welt Mitglied im TC 31. Zu der Konferenz werden nahezu 200 Teilnehmer erwartet. "Die weltweit akzeptierten IEC-Normen bilden eine einheitliche Grundlage für die Hersteller elektrischer und nicht-elektrischer Geräte zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen sowie für Betreiber solcher Anlagen", sagt Dr. Mathias Hallmann, Vorstandsvorsitzender von R. STAHL. "Seit Jahrzehnten tragen wir unserem Führungsanspruch im Explosionsschutz auch durch die Weiterentwicklung der Normen zur fortlaufenden Verbesserung der Sicherheit von Mensch und Umwelt Rechnung. Wir freuen uns sehr, die führenden Experten der Welt auf diesem Gebiet in diesem Jahr bei uns in Waldenburg begrüßen zu dürfen", so Dr. Hallmann weiter. Durch die umfangreichen Erfahrungswerte aus Entwicklung und Fertigung modernster explosionsgeschützter Produkte trägt R. STAHL dazu bei, dass auch neue Normen praxisgerecht und technisch gut umsetzbar bleiben und Prüfverfahren sicher und effizient gestaltet werden. An der diesjährigen Fachtagung ist das Unternehmen mit acht eigenen Experten vertreten. Während der zweiwöchigen Konferenz tagt auch die Chairman's Advisory Group (CAG), die Normenanpassungen vorbereitet und anschließend zur Entscheidung bringt. In der CAG ist R. STAHL mit vier Experten vertreten. Die erstellten Normen sind die Basis für die Konformitätsbewertung im IECEx-System, dessen Vorsitz seit 2014 Prof. Dr. Thorsten Arnhold hat, der bei R. STAHL für Technologie verantwortlich ist. *Kontakt * R. STAHL AG Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg (Württ.) Dr. Thomas Kornek Vice President Investor Relations & Corporate Communications T: +49 7942 943-1395 E: thomas.kornek@stahl.de *Über R. STAHL - www.r-stahl.com* R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die Öl- & Gasindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie Nahrungs- und Genussmittelbranche. 1.690 Mitarbeiter erwirtschafteten 2018 weltweit einen Umsatz von rund 280 Mio. EUR.

