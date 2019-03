FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafen Frankfurt hat im Februar rund 4,55 Millionen Fluggäste abgefertigt. Das waren 4,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. In den ersten beiden Monaten des Jahres stiegen die Passagierzahlen um 3,3 Prozent.

Das Wachstum führte Fraport sowohl auf neu angebotene Ziele ab Frankfurt sowie auf die Erhöhung der Frequenzen durch die Airlines zurück. Die Zahl der Flugbewegungen nahm um 4,7 Prozent auf 36.849 Starts und Landungen zu. Das Cargo-Aufkommen ging im Zuge der weiterhin schwachen Entwicklung des weltweiten Handels um 3,4 Prozent auf 161.366 Tonnen zurück.

Für die internationalen Beteiligungsflughäfen wies Fraport eine weiterhin positive Entwicklung aus. Der Flughafen im slowenischen Ljubljana erzielte im Februar ein Plus von 6,3 Prozent, und das Passagieraufkommen an den beiden brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre stieg insgesamt um 15,8 Prozent auf 1,2 Millionen. Die 14 griechischen Regionalflughäfen verzeichneten gemeinsam einen Plus um 13,6 Prozent. Antalya in der Türkei steigerte das Aufkommen um 10,4 Prozent.

Der Flughafen in St. Petersburg in Russland wuchs um 13,5 Prozent auf rund 1,1 Millionen Passagiere und der chinesische Airport Xi'an erhöhte sein Fluggastaufkommen um 6,8 Prozent auf 3,7 Millionen.

March 13, 2019

