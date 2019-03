Palfinger hat die perfekte Kombination für Recyclingeinsätze >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Spitout AUT: Post geht nach mehr ... » Nebenwerte-Blick: Starker Tag von ... Palfinger Die perfekte Kombination für Recyclingeinsätze - PALFINGER Abrollkipper und EPSILON Recyclingkrane! Palfinger Mitglied in der BSN Peer-Group Crane Show latest Report (09.03.2019) In ATX Prime auf Pos. 12 (bezogen auf YTD %). Platz 1 im Umsatzranking YTD in ATX Prime. Herbert Ortner (CEO) Hannes Roither (IR) Martin Zehnder (Board Member) Felix Strohbichler (CFO) >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier FACC auf der Aircraft Interiors Expo Hamburg >> Bildauswahl durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...