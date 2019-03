Chinas Autobauer wurden in den letzten Monaten halbiert und das ist die gegenteilige Chance. Geely ist neben BYD die einzige Möglichkeit in Chinas Automarkt direkt zu investieren. Geely ist auch Großaktionär von Daimler und strebt eine Kooperation sowohl auf dem Gebiet Lkw als auch Pkw an. Dazu gibt es verschiedene Versionen mit einer Absicht: Produktion in China für kleinere Modelle und gemeinsame Produktion im Sektor E-Mobility. Vor zwei Jahren erlebte Geely eine umfangreiche Hausse und eine knappe Verdoppelung des Umsatzes. Inwzischen wieder halbiert, wie angemerkt, und damit entsteht für beide eine sehr brauchbare Comeback-Lage.



