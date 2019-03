Die britische Investmentbank HSBC hat Evonik von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 19,00 auf 27,50 Euro angehoben. Der Verkauf des Methacrylat-Geschäfts beschleunige den Wandlungsprozess des Chemiekonzerns und verbessere den Barmittelfluss sowie die Bilanz, schrieb Analyst Martin Evans in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konzernstruktur sei zwar noch recht komplex und sperrig, werde aber langsam vereinfacht./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2019 / 13:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-03-13/07:56

ISIN: DE000EVNK013