Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Credit Suisse nach einer in diesem Jahr bislang starken Kursentwicklung von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel wurde von 16 auf 14 Franken gesenkt. Die Investmentbanking-Strategie der Bank sei wertzerstörend, weshalb ein Bewertungsabschlag nötig sei, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2019 / 21:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2019 / 00:26 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-03-13/07:58

ISIN: CH0012138530