A&M ernennt Yvette Chan zum Managing Director, befördert Richard Chen und Colin Gater zu Managing Directors

Die führende globale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Alvarez & Marsal (A&M) hat Yvette Chan zum Managing Director ernannt. Von Hongkong aus leitet Chan die Asia M&A Tax Advisory Practice innerhalb der Global Transaction Advisory Group des Unternehmens. Mit der Ernennung von Chan und den Beförderungen von Richard Chen in Singapur und Colin Gater in Hongkong zu Managing Directors ist A&M in der Lage, Kunden in Asien nahtlose, grenzübergreifende Transaktionsunterstützung zu bieten und seine Präsenz sowie seine Ressourcen in der Region auszubauen.

Während ihrer 14jährigen Berufstätigkeit beriet Chan 10 Jahre lang Kunden in Asien in steuerlichen und regulatorischen Fragen im Zusammenhang inländischer und grenzübergreifender Transaktionen. Sie begleitete zahlreiche Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Devestitionen, Unternehmensumstrukturierungen und Umstrukturierungsprojekte zur Vorbereitung eines Börsengangs (Pre Initial Public Offering, IPO) in China und Hongkong. Aufgrund ihrer Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen, Private Equity Fonds und Immobilienfirmen verfügt Chan über umfassendes Know-how bezüglich Steuerfragen bei Auslandsinvestitionen in Japan, Association of Southeast Asia Nations (ASEAN), Australien, Europa, Israel, den USA und Brasilien.

Vor ihren Eintritt in die Kanzlei A&M war Chan für KPMG in London und Hongkong tätig. Zuletzt fungierte sie als Partner des M&A Tax-Teams in der Niederlassung Hongkong.

Richard Chen ist Spezialist für Rechnungswesen und Finanzbuchhaltung für käufer- und verkäuferseitige Transaktionen von Privatkapitalgesellschaften und strategischen Käufern. Er berät Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Konsumgüter und Einzelhandel, Industrieprodukte und -services, Transport und Logistik, Energie und Ressourcen, Software und Services, Medien und Halbleiter.

Mit seinen umfassenden Erfahrungen in den Bereichen Transaktions- und Unternehmensberatung betreut Colin Gater Kunden in verschiedenen Sektoren in Asien, Europa, Australien, Neuseeland und Nordamerika.

Xuong Liu A&M Managing Director und Transaction Advisory Group Asia Practice Leader, erklärte: "Yvettes umfassende Erfahrungen bezüglich steuerlicher und regulatorischer Themen in der Region tragen zu einer erheblichen Stärkung unserer Kompetenzen bei und decken sich mit unserem Angebotsspektrum. Ihr fundiertes Wissen, kombiniert mit den langjährigen Erfahrungen von Richard und Colin, ist ein Eckpfeiler für unsere fortlaufende Expansion in Asien, mit der wir Kunden geschäftliche Möglichkeiten erschließen und die mit Transaktionen verbundenen Herausforderungen meistern wollen."

Chan ergänzte: "Ich freue mich sehr auf meine Arbeit bei A&M, insbesondere in Zeiten starker M&A-Aktivitäten im Großraum China und Südostasien. Die operative Tradition und Unternehmenskultur von M&A sowie die Tatsache, dass das Unternehmen frei von Wirtschaftsprüfungskonflikten ist, bieten Kunden eine perfekte Plattform für ihre Wertmaximierung."

Paul Aversano, Global Practice Leader der Transaction Advisory Group von A&M, erklärte: "Mit unserem strategischen Wachstumsplan und den kürzlich bekannt gegebenen Expansionen in Skandinavien und Frankreich sind wir auf dem richtigen Weg. Unsere erweiterte Präsenz im Großraum China und Südostasien unterstreicht unsere einzigartige Fähigkeit, neben unserem bodenständigen Know-how internationale Perspektiven zu bieten. Dank einer steigenden Zahl an Fachkräften in Singapur können wir unseren Service für Kunden in Südostasien optimieren und unser Engagement in der Region unterstreichen. Einzeln und gemeinsam stärken Yvette, Richard und Colin unsere Führungsposition in Asien."

Über Alvarez Marsal

Unternehmen, Investoren und Regierungsstellen auf der ganzen Welt vertrauen Alvarez Marsal (A&M), wenn herkömmliche Ansätze nicht ausreichen, um Veränderungen voranzutreiben und Ergebnisse zu erzielen. A&M ist seit seiner Gründung im Jahr 1983 in Privatbesitz und ein weltweit führendes Unternehmen für professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Geschäftsentwicklung und Turnaround-Management.

Mit über 3000 Mitarbeitern auf vier Kontinenten liefert A&M greifbare Ergebnisse für Unternehmen, Ausschüsse, Private-Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die vor komplexen Herausforderungen stehen. Seine hochrangigen Führungskräfte und ihre Teams helfen Organisationen dabei, Abläufe zu verändern, Wachstum zu katapultieren und Ergebnisse durch entschlossenes Handeln zu beschleunigen. Das Unternehmen besteht aus erfahrenen Fachkräften, erstklassigen Beratern, sowie ehemaligen Mitarbeitern von Aufsichts- und Industriebehörden. A&M nutzt seinen Restrukturierungshintergrund, um den Wandel zu einer strategischen Geschäftsposition zu vollziehen, Risiken zu managen und in jeder Phase des Wachstums Werte freizusetzen.

Über die Global Transaction Advisory Group von Alvarez Marsal

Die Global Transaction Advisory Group von A&M bietet Investoren und Kreditgebern die Antworten, die für den Abschluss von Geschäften erforderlich sind. Sie kombiniert die tiefgründigen operativen, industriellen und funktionalen Ressourcen des Unternehmens mit Finanzbuchhaltungs- und Steuer-Expertenwissen auf dem Niveau der Big Four, um die treibenden Kräfte von Deals zu bewerten und sich auf die Hauptursache kritischer Geschäftsprobleme zu konzentrieren. Als größte Transaktionsberatungsgesellschaft außerhalb der Big Four unterstützen die global integrierten Teams Private-Equity-Fonds, Staatsfonds, Family Offices und Hedge Funds sowie Käufer von Unternehmen, Wert über den gesamten Anlagezyklus hinweg freizusetzen. Die Global Transaction Advisory Group des Unternehmens umfasst mehr als 350 Fachleute in 22 Niederlassungen in den USA, Lateinamerika, Europa, Indien und Asien. Das weltweite Team verfügt über umfassendes Branchenwissen in verschiedenen Sektoren, einschließlich spezialisierter Branchenvertikalen für Gesundheitswesen, Software Technologie, Energie und Finanzdienstleistungen.

