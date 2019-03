Die Straumann Group präsentiert an der IDS Innovationen, welche die Zahnmedizin verändern werden

Erweitertes Marken- und Partnerportfolio

Eine Fülle von Innovationen, darunter die Straumann BLX- und SNOW-Implantate

Neue Scanner und 3D-Drucker sowie Softwarelösungen mit künstlicher Intelligenz

Einführung von ClearCorrect in Europa

Medienkonferenz um 15.00 Uhr heute am Straumann-Stand mit Direktübertragung auf www.youtube.com/straumanngroup (http://www.youtube.com/straumanngroup)

Köln, 13. März 2019: Die Straumann Group kündigt auf der Internationalen Dental Schau IDS in Köln, der globalen Leitmesse im Dentalbereich, weitere Investitionen, Partnerschaften sowie neue Produkte und Lösungen an, welche die Position der Gruppe als Innovationsführer und Gesamtlösungsanbieter in der ästhetischen Zahnmedizin untermauern.

Beteiligungen an Anthogyr und Medentika aufgestockt

In einer separaten Mitteilung gab die Gruppe bekannt, dass sie ihre Beteiligung am französischen Implantathersteller Anthogyr von 30% auf 100% aufstockt. Weiter hat der Konzern seinen Anteil an seinem deutschen Partner Medentika von 51% auf 91% erhöht. Medentika ist ein sehr erfolgreicher Anbieter von preisgünstiger Implantatprothetik für die meisten führenden Implantat- und CADCAM-Systeme. Auf der IDS gab Medentika bekannt, dass sie neu auch hochwertige Prothetik für Value-Marken wie Osstem und HiOssen anbietet. Das Implantatsortiment von Medentika wird ergänzt durch eine neue Variante des Quattrocone Implantats mit einem Durchmesser von 3,8 mm. Es ist kleiner als das Original und soll Anwender von Camlog und anderen höherpreisigen Systemen ansprechen.

Zusammenarbeit mit Medit

Die Gruppe hat eine Vereinbarung mit Medit unterzeichnet, einem globalen Anbieter von digitalen Dentallösungen aus Korea. Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam die Integration digitaler Workflows auf der Basis der offenen CADCAM-Softwareplattform DWOS von Straumann fördern. Medit unterstützt DWOS als bevorzugte CAD-Software. Die Vereinbarung sichert der Gruppe auch die Vertriebsrechte für Medit-Laborscanner. Diese werden vollständig in den Straumann CARES-Workflow integriert und - zusätzlich zu den aktuellen Scannern von Dental Wings - unter der Marke Straumann verkauft.

NEUE PRODUKTE UND LÖSUNGEN

Die Straumann-Gruppe führt eine Reihe neuer Produkte und Lösungen ein, deren Verfügbarkeit in einigen Märkten von der Zustimmung der Aufsichtsbehörden abhängig ist.

IMPLANTATE

Straumann BLX

Vor einigen Jahren begann Straumann mit weltweit führenden Experten zusammenzuarbeiten, um das fortschrittlichste vollkonische Implantatsystem zu entwickeln. Das Ergebnis ist BLX. Sein innovatives Design schafft zusammen mit den bewährten Roxolid- und SLActive-Technologien von Straumann ein einzigartiges Implantatsystem der nächsten Generation, das der Implantologie ein neues Mass an Vertrauen verleiht.

BLX ist für alle Behandlungsprotokolle geeignet - von der sofortigen bis zur herkömmlichen Platzierung und Belastung, entsprechend der Vorgabe des Zahnarztes. Das neue Implantat wurde entwickelt, um die Primärstabilität in allen Knochenklassen zu optimieren, die restaurativen Prozesse zu vereinfachen und vorhersagbare Ergebnisse auch in komplexen Fällen zu erzielen. Es ist zusammen mit einem vereinfachten, vielseitigen Prothetikportfolio in einer Vielzahl von Durchmessern und Längen erhältlich.

Die vollständige Markteinführung von BLX in Europa beginnt mit der IDS und wird durch ein Forschungs- und Entwicklungsprogramm unterstützt, das vor einigen Jahren begann. Bestandteil des Programms ist eine grosse klinische Anwendungsstudie zur Bewertung der Leistung des Implantats in der täglichen klinischen Praxis.

Mit Straumann VeloDrill lanciert das Unternehmen gleichzeitig mit BLX ein innovatives Bohrsystem, dessen Hauptvorteile eine reduzierte Wärmeentwicklung, hohe Bohrstabilität und Zeitersparnis sind.

Das Straumann SNOW Keramikimplantat

Das neue, hochästhetische Straumann SNOW Keramikimplantat verfügt über ein apikalkonisches, zweiteiliges Bone-Level-Design für prothetische Flexibilität und einfache Handhabung. Es verfügt im Gegensatz zu anderen Implantaten über eine keramische Verbindungsschraube und ist damit das erste zweiteilige verschraubte Zahnimplantat, das vollständig metall- und kunststofffrei ist. Es ist exklusiv bei Straumann erhältlich und ergänzt die Palette der Straumann PURE Soft Tissue-Level Keramikimplantate. Zusammen mit ihrem Partner Z-Systems, wo das Implantat entwickelt wurde, bietet die Gruppe das breiteste Spektrum keramischer Implantate, unterstützt durch digitale Workflows und Biomaterialien.

Neues Konzept für Jochbeinimplantate

Trotz der jüngsten Markteinführungen verfügt Straumann über eine volle Entwicklungspipeline. Teil dieser Pipeline ist ein Premium-Jochbeinimplantat mit innovativen Designs, einem optimierten Prothetikportfolio und einer breiten Palette von Instrumenten. Jochbeinimplantate werden bei der Rehabilitation von Patienten mit schwerer Atrophie des Oberkiefers eingesetzt. Das Angebot von Straumann beinhaltet auch Schulungen, die von speziellen Kompetenzzentren und internationalen Meinungsmachern durchgeführt werden. Die Markteinführung ist für 2020 geplant.

Neue Lösungen für unbezahnte Patienten

Die Gruppe hat ihr Angebot an Lösungen für unbezahnte Patienten um zahlreiche Produkte erweitert, darunter das Straumann Mini Implantat-System für herausnehmbare Deckprothesen bei Patienten mit begrenztem verfügbaren Knochen. Für ihr Prothetikportfolio präsentiert Straumann neue Komponenten im Bereich verschraubter Abutments, darunter neue Abutment-Designs und zusätzliche Teile. Darüber hinaus präsentiert das Unternehmen ein breites Portfolio mit abgewinkelten Schraubkanälen, die sowohl Einzel-, Mehrzahn- als auch zahnlose Indikationen abdecken und einen erstklassigen selbsthaltenden Schraubendreher verwenden.

ClearCorrect verbreitet sein Lächeln in Europa

Seit der letzten IDS hat die Gruppe mit der Übernahme von ClearCorrect ihre Aktivitäten in das Feld der Kieferorthopädie ausgeweitet. ClearCorrect entwickelt und produziert hochwertige, einfach anzuwendende Zahnschienen, die transparent, herausnehmbar, komfortabel und preisgünstig sind. Typischerweise werden sie zur Behandlung von kleineren bis mittleren Fehlstellungen eingesetzt. Ihre Popularität wächst rasant: Die Zahl der Fälle stieg 2018 um 61%, was vor allem auf die USA zurückzuführen ist. Die Gruppe hat ClearCorrect Anfang des Jahres erfolgreich in Brasilien eingeführt und lanciert nun das System in Europa mit einem neuen, frischen Markenauftritt. ClearCorrect wird von einem Telemonitoring-Dienst mit Smartphone-Technologie und künstlicher Intelligenz unterstützt, der von Dental Monitoring - einem Partner der Gruppe - bereitgestellt wird.

DIGITAL

Straumann Virtuo Vivo

Der Aufsehen erregende neue Virtuo Vivo Scanner bietet puderfreies Farbscannen mit hoher Geschwindigkeit zu einem äusserst attraktiven Preis. Es ist kompakt, in trag- sowie rollbarer Ausführung erhältlich und zeichnet sich durch ein sehr kleines, leichtes Handstück mit einer abnehmbaren, autoklav-geeigneten Spitze für einfache Handhabung und erhöhten Patientenkomfort aus.

3Shape TRIOS 4

Straumann bietet unter ihrer eigenen Marke eine Version des neuesten 3Shape TRIOS 4 Intraoralscanners an. Mit Fluoreszenztechnologie zur Identifizierung von Oberflächenkaries und strahlungsfreiem Infrarot-Scanner zur Erkennung interproximaler Karies erfüllt der Scanner die hohen Kundenanforderungen an modernste, in den validierten Straumann-Workflow integrierte Technologie.

Neuer Laborscanner: Straumann Virtuo Harmony

Der neueste Labor-Scanner von Straumann - Virtuo Harmony - ist ebenfalls auf der IDS zu sehen. Er setzt in der Straumann CARES Reihe neue Massstäbe bezüglich Genauigkeit, Geschwindigkeit, Automatisierung und Produktivität. Der Scanner ist vollständig in die leistungsstarke DWOS CAD-Plattform integriert und wird noch in diesem Jahr verfügbar sein.

Eine neue Generation von 3D-Druckern

Die 3D-Drucker von Straumann zur Herstellung von temporären Restaurationen, Teilgerüsten, Bissschienen, Modellen, Bohrschablonen usw. sind um neue Drucker, Reinigungs- und Aushärtungsgeräte erweitert worden. Die Materialien für die neuen Geräte werden massgeschneidert in Kartuschen geliefert, was Zeit spart und Ordnung sowie Komfort schafft.

DenToGo: ein Vorgeschmack auf die Zukunft

DenToGo, der erste Bestandteil der Straumann Virtual Clinic, ist ein Paket von Softwarelösungen, das in vier Anwendungen künstliche Intelligenz und Smartphone- bzw. Tablet-Technologie einsetzt. Die erste bewertet die orale Situation der Patienten vor der Behandlung. Die zweite produziert Fotosimulationen, wie der Patient während und nach der Behandlung aussehen wird. Die dritte überwacht den Fortschritt der ClearCorrect Aligner-Behandlung aus der Ferne, und die vierte sorgt für regelmässige Kontrollen nach Abschluss der Behandlung, um Stabilität zu gewährleisten und Rückfälle zu vermeiden. Die letzten beiden Anwendungen können aus der Ferne, d.h. ohne Besuch in der Praxis, durchgeführt werden. Neben der Kieferorthopädie wird DenToGo künftig auch in der präventiven und implantologischen Zahnmedizin eingesetzt.

Präventive Zahnmedizin

2018 begann Straumann, ein Portfolio innovativer Produkte in drei europäischen Ländern - darunter Deutschland - zu testen, um in die präventive Zahnmedizin einzusteigen. Die Produkte sind auf dem Straumann-Stand zu sehen und umfassen digitale Diagnostik zur Erkennung von Karies im Frühstadium, Biomaterialien zur Remineralisierung und Regeneration des Zahnschmelzes, Produkte zur Erkennung und Behandlung von Parodontitis und Periimplantitis, digitale und In-vitro-Diagnostik zur Erkennung von Periimplantitis und Entzündungen, zudem wirksame nicht-invasive Behandlungen, einschliesslich Reinigung, Biofilmentfernung, entzündungshemmende und regenerative Produkte und Lösungen.

Alle genannten Produkte und Lösungen sind auf den Messeständen der Straumann Group in Halle 4.2. auf der IDS ausgestellt.

BISLANG GRÖSSTER MESSEAUFTRITT DER GRUPPE

Die Straumann-Gruppe umfasst mehrere Marken und Partnerunternehmen, die gemeinsam Gesamtlösungen in der ästhetischen Zahnmedizin anbieten - auf allen Kontinenten, für alle Kundengruppen und Preissegmente. Die meisten Marken und Partner sind auf der IDS in unmittelbarer Nähe präsent. Anthogyr, ClearCorrect, Dental Wings, Medentika und Neodent haben separate Ausstellungsstände; der grösste Messestand der Gruppe ist Straumann gewidmet. Erneut setzt Straumann den nahe zum Stand abgestellten grossen Truck ein, um digitale Lösungen zu demonstrieren.

Weiterbildung live aus derArena of Confidence

Herzstück des Straumann-Stands ist die Arena of Confidence, die der Kundenpflege sowie Demonstrationszwecken dient. An jedem Tag der IDS werden von Experten und Meinungsführern vier bis sechs Vorträge gehalten und live im Internet übertragen. Die Themen reichen von künstlicher Intelligenz, der Sofortversorgung mit Implantaten, Keramikimplantaten und Ganzkieferbehandlungen über Intraoral-Scanner, 3D-Druck, Clear Aligners bis hin zur Zahnmedizin der nächsten Generation. Weitere Informationen finden Sie auf straumann.com (http://www.straumann.com).

