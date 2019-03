Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Klöckner & Co nach Zahlen von 12 auf 9 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Philip Saliba reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Stahlhändler. Das neue Kursziel impliziere noch immer ein Aufwärtspotenzial von gut 30 Prozent. Das Unternehmen seit zwar schwach ins Jahr gestartet, der Ausblick auf 2019 sei aber besser als erwartet. Dennoch reduzierte der Experte seine Schätzungen./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2019 / 18:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

