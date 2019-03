Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die britische Premierministerin Theresa May ist auch im zweiten Anlauf mit dem Abkommen zum EU-Austritt im Unterhaus gescheitert. Die Abgeordneten lehnten die Vorlage trotz weiterer Zusagen der EU mit großer Mehrheit ab. 391 stimmten gegen den Brexit-Vertrag, 242 votierten dafür. Oppositionsführer Jeremy Corbyn erklärte das Brexit-Abkommen für "tot". Mit dem Votum ist zweieinhalb Wochen vor dem anvisierten Austrittsdatum am 29. März unklar, ob und unter welchen Umständen Großbritannien die Union tatsächlich verlassen wird. May wiederholte ihre oft gebrauchte Formel, wonach das mit Brüssel ausgehandelte Abkommen "das einzige und bestmögliche Abkommen" sei. Am Mittwoch wollen die Parlamentarier nun darüber abstimmen, ob Großbritannien ohne Vertrag aus der EU ausscheiden soll. Wird ein solcher "No Deal"-Brexit abgelehnt, was mehrheitlich erwartet wird, entscheiden die Abgeordneten am Donnerstag darüber, ob die EU um eine Verschiebung des für den 29. März geplanten Austrittsdatums gebeten werden soll.

Die deutsche Wirtschaft reagierte mit großer Enttäuschung. "Die Gefahr des ungeregelten EU-Austritts und der damit einhergehenden wirtschaftlichen und rechtlichen Unsicherheit schwebt weiter über der Wirtschaft. Brexit ist kein Pokerspiel", mahnte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer. Das Votum erhöhe die Wahrscheinlichkeit eines ungeregelten Austritts "deutlich", erklärte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk. Eine Sprecherin der EU-Kommission erklärte, die EU sei bereit, einen "begründeten Antrag" auf Verschiebung des Brexit-Datums am 29. März zu prüfen. Dies müssten die anderen 27 EU-Staaten einstimmig billigen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q18 ggVj Zahl 4Q17 Umsatz(1) 5.163 +2% 13 5.056 Betriebsergebnis(1) 139 +5% 11 132 Ergebnis vor Steuern (1) 131 +6% 7 124 Erg nach Steuern, fortg. Geschäfte(1,2) 79 +10% 11 72 Erg nach Steuern/Dritten(2,3) 82 +142% 4 34 Erg/Aktie unverwässert, fortg. Geschäfte(2) 0,37 +6% 11 0,35

(1) Ohne die veräußerten Geschäfte Rockport, TaylorMade, Adams Golf, Ashworth und CCM Hockey

(2) Vorjahreswerte 2017 ohne negativen steuerlichen Einmaleffekt in Höhe von 76 Millionen Euro im vierten Quartal.

(3) Fortgeführte und aufgegebene Geschäftsbereiche.

EON (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR 2018 Gj18 ggVj Zahl Gj17 Umsatz 38.486 +1% 10 37.965 EBITDA bereinigt 4.871 -2% 19 4.955 EBIT bereinigt 2.938 -4% 19 3.074 Konzernüberschuss bereinigt 1.446 +1% 19 1.427 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,67 0% 15 0,67 Dividende je Aktie 0,43 +43% 19 0,30

MORPHOSYS (22:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG Gj Gj18 ggVj Zahl Gj17 Umsatz 74 +10% 7 67 EBIT -53,4 -- 7 -68 Konzern berschuss -53,0 -- 6 -70 Ergebnis je Aktie unverwässert -1,58 -- 6 -2,41

RTL GROUP (18:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG Gj Gj18 ggVj Zahl Gj17 Umsatz 6.516 +2% 10 6.373 EBITDA 1.338 -9% 10 1.464 EBIT 1.126 -10% 9 1.246 Ergebnis nach Steuern/Dritten 697 -6% 9 739 Ergebnis je Aktie 4,60 -4% 12 4,81 Dividende je Aktie 3,95 -1% 10 4,00

SYMRISE (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q18 ggVj Zahl 4Q17 Umsatz 764 +6% 25 718 EBITDA 151 +4% 25 145 EBIT 98 +4% 23 94

Weitere Termine:

07:00 ES/Inditex SA, Jahresergebnis, A Coruna

08:00 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresergebnis der Marke Volkswagen (09:00

Jahres-PK), Wolfsburg

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ausführliches

Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz)

08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis (09:00 PK), Wien

08:00 GB/Prudential plc, Jahresergebnis, London

10:00 DE/Rheinmetall AG, BI-PK, Düsseldorf

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Industrieproduktion Januar Eurozone PROGNOSE: +1,0% gg Vm/-2,5% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vm/-4,2% gg Vj - US 13:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar (ursprünglich 27.2.2019) PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm 13:30 Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 15:00 Bauausgaben Januar (ursprünglich 1.3.2019) PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm 15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion neuer 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2022 im Volumen von 3,5 Mrd bis 4,0 Mrd EUR Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 im Volumen von 2,0 Mrd bis 2,5 Mrd EUR Auktion 2,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2038 im Volumen von 750 Mio bis 1,25 Mrd EUR 11:00 NO/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2029 im Volumen von 3 Mrd NOK 11:00 SE/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 im Volumen von 1,5 Mrd SEK 11:00 CH/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2029 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2045 11:30 DE/Auktion 1,25-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2048 im Volumen von 1 Mrd EUR 11:30 PT/Auktion 2,875-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2026 Auktion 1,96-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2029 im Gesamtvolumen von 1 Mrd bis 1,25 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.793,20 -0,14 Nikkei-225 21.290,24 -0,99 Schanghai-Composite 3.042,81 -0,57 DAX 11.524,17 -0,17 DAX-Future 11.508,50 -0,75 XDAX 11.510,19 -0,76 MDAX 24.651,11 0,37 TecDAX 2.656,08 -0,46 EuroStoxx50 3.303,95 -0,01 Stoxx50 3.045,56 -0,11 Dow-Jones 25.554,66 -0,38 S&P-500-Index 2.791,52 0,30 Nasdaq-Comp. 7.591,03 0,44 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,66 +27

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Weiterhin auf Konsolidierungskurs erwarten Marktteilnehmer den DAX am Mittwoch. Vorbörslich zeichnet sich ein kleines Minus ab. Die Konsolidierung mache zunächst einen trendbestätigenden Eindruck. Die Brexit-Niederlage für das May-Juncker-Paket habe sich abgezeichnet, sie sei keine Überraschung mehr. Das Pfund geht denn auch seitwärts. "Trotzdem hat die Verunsicherung unter den Investoren zugenommen", meint ein weiterer Marktteilnehmer. Der Markt richte sich nun auf eine Verschiebung des Brexit ein. Den Befürwortern eines "No-Deal-Brexit" werden bei der Abstimmung am Mittwoch keine Chancen eingeräumt. Übergeordnet sei die Lage verfahren. Neue Impulse dürften neben der Berichtssaison von neuen Indikatoren zur US-Konjunktur ausgehen, so von den Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter.

Rückblick: Kaum verändert - Kurz vor der Abstimmung über die Brexit-Vereinbarung am Abend im britischen Parlament agierten die Anleger vorsichtig. Trotz der Zugeständnisse der EU vom Montag herrschten starke Zweifel, ob damit eine neuerliche Ablehnung im Parlament vermieden werden kann. Auf der Verliererseite fand sich der Sektor Touristik und Freizeit, der unter dem Eindruck des Absturzes einer Boeing-Maschine des Typs 737 MAX 8 vom Wochenende 0,3 Prozent verlor. Etliche Staaten haben ihren Luftraum für diesen Flugzeugtyp gesperrt, viele Fluggesellschaften verzichten aber auch freiwillig auf die Nutzung der 737 MAX 8. Unter den Einzelwerten stiegen Saint-Gobain mit einer Kaufempfehlung durch Barclays um 1,7 Prozent. Die Nachricht über eine Zusammenarbeit ließ den Kurs der Österreichischen Post um 5,7 Prozent und den der Deutschen Post um 1,3 Prozent zulegen.

DAX/MDAX/TECDAX

