Chemesis International Inc.: Chemesis International berichtet über den aktuellen Stand der kolumbianischen Betriebe DGAP-News: Chemesis International Inc. / Schlagwort(e): Expansion Chemesis International Inc.: Chemesis International berichtet über den aktuellen Stand der kolumbianischen Betriebe 13.03.2019 / 08:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Chemesis International berichtet über den aktuellen Stand der kolumbianischen Betriebe Chemesis' zu 100 % unternehmenseigene Tochtergesellschaft, La Finca Interacviva-Arachna Med setzt Kommerzialisierung fort Vancouver, British Columbia, 13. März 2019 - Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAA) (das "Unternehmen" oder "Chemesis") gibt bekannt, dass die sich vollständig in Unternehmensbesitz befindliche Tochtergesellschaft La Finca Interacviva-Arachna Med ("La Finca") auf den großflächigen Anbau zubewegt. Das Unternehmen, das im Januar seine Seed Producer Licence (Lizenz zur Saatgutherstellung) erhielt, kann jetzt sein Saatgut mit hoher CBD-Konzentration sowie Destillate und andere Fertigprodukte exportieren. Mit der für das zweite Quartal des Kalenderjahres 2019 geplant ersten Ernte ist La Finca für die Expansion der Kommerzialisierung im großen Maßstab bis zum vierten Quartal des Kalenderjahres 2019 bereit. Bis dahin hat das Unternehmen über 1.060 Acres an Anbauflächen mittels seiner Landwirtschaftsgenossenschaft zusammengestellt. Der Erhalt der Lizenz zur Saatgutherstellung erlaubt La Finca die Entwicklung ihres eigenen Saatgutes, was für eine rasche Erweiterung des Anbaus unentbehrlich ist. La Finca wird die agronomischen Bewertungen fortsetzen, die vom ICA (Colombian Ministry of Agriculture, kolumbianisches Landwirtschaftsministerium) verlangt werden, um die Anzahl der Sorten zu erhöhen, die angebaut werden können, damit man eine landesweite Kommerzialisierung in allen Regionen und Klimazonen Kolumbiens erzielt. Das Unternehmen ist zurzeit für 5 Sorten lizenziert, die für den inländischen und internationalen Vertrieb geerntet werden. Ferner wurde jede dieser fünf Sorten zusammen mit Universidad Nacional de Colombia entwickelt. Das Team verwendete selektive Zuchtmethoden, um zu gewährleisten, dass jede Pflanzensorte so entwickelt wurde, dass sie Kolumbiens Klima wirksam nutzen kann und dabei jede Ernte die höchste Qualität und größten Erträge liefert. "Dies ist ein signifikanter Schritt nach vorne für Chemesis und das Team in Kolumbien," sagte CEO, Edgar Montero. "Die Lizenz zur Saatgutherstellung erlaubt dem Unternehmen nicht nur den Anbau und die Ernte, sondern auch den Im- und Export von Cannabisderivaten und Samen. Das Chemesis-Team hat hart gearbeitet, um zu sehen, wie unsere langfristige Vision Form annimmt und wir sehen die Fähigkeit für eine globale Kommerzialisierung als einen signifikanten Schritt nach vorne." Im Auftrag des Board of Directors Edgar Montero CEO und Director Über Chemesis International Inc. Chemesis International Inc. Ist ein vertikal integriertes Unternehmen in der Cannabisbranche, das zurzeit innerhalb von Puerto Rico und Kalifornien tätig ist. Chemesis entwickelt ein starkes Standbein in Schlüsselmärkten vom Anbau zur Produktion, Vertrieb und Einzelhandel. Chemesis besitzt Einrichtungen in Puerto Rico und Kalifornien, die eine kosteneffektive Produktion und Vertrieb ihrer Produkte erlauben. Ferner setzt Chemesis exklusive Marken und Partnerschaften wirksam ein und verwendet die hochwertigsten Extraktionsverfahren, um den Verbrauchern hochwertige Cannabisprodukte zu bieten. Chemesis wird den Unternehmenswert durch die Erkundung von Gelegenheiten in den Wachstumsmärkten erhöhen, während das Unternehmen seinen Kunden konsequent Qualitätsprodukte vom Samen bis zum Verkauf liefert. INVESTOR RELATIONS: ir@chemesis.com www.chemesis.com 1 (604) 398-3378 Soziale Medien: Chemesis.facebook Chemesis.twitter Chemesis.instagram DesertZen.instagram CaliforniaSap.instagram Jay&SB.instagram Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 13.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 786897 13.03.2019 ISIN CA1635991039 AXC0075 2019-03-13/08:16