Von Max Bernhard

MADRID (Dow Jones)--Der spanische Textilkonzern Inditex hat dank eines florierenden Online-Handels Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr erhöht und will mehr Dividende zahlen. Der Nettogewinn für das am 31. Januar beendete Geschäftsjahr 2018/19 wuchs auf 3,44 von 3,37 Milliarden Euro, der Umsatz kletterte um 3 Prozent auf 26,15 Milliarden Euro. Den Online-Umsatz steigerte die Muttergesellschaft der Modeketten Zara und Massimo Dutti um 27 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Das entspricht 12 Prozent des Gesamtumsatzes. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern berichtete Inditex eine Zunahme auf 4,36 von 4,31 Milliarden Euro im Vorjahr.

Die Aktionäre sollen eine reguläre Dividende von 0,88 (Vj 0,75) Euro je Anteilsschein erhalten. Außerdem will der Verwaltungsrat der Hauptversammlung eine Erhöhung der Ausschüttungsquote auf 60 von 50 Prozent vorschlagen und plant weiterhin eine Bonusdividende von insgesamt 1 Euro je Aktie für die Geschäftsjahre 2018/19, 2019/20 und 2020/21, so die Gesellschaft mit Sitz in Arteixo, einem Vorort von A Coruna.

Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert das Unternehmen laufende Investitionen von rund 1,40 Milliarden Euro. Zudem rechnet Inditex mit einem Wachstum von 5 bis 6 Prozent bei neu eröffneten Läden in erstklassigen Lagen.

