The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000HLB12S2 LB.HESS.THR.CARRARA06L/15 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB1JL9 UC-HVB USD 19 LIBOR BD02 BON USD N

CA XFRA DE000RLP0744 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2016 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013136330 RCI BANQUE 16-19 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US05574LXH67 BNP PARIBAS 2019 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US44891CAE30 HYUNDAI CAP.A. 16/19 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA US500630CA45 KOREA DEV.BK 13/19 BD02 BON USD N

CA SEBS XFRA XS0972089568 SKAND.ENSK. 13/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1045283766 SWEDBANK 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA YQRA XFRA XS1046237431 YORKSHIRE BLDG 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1046325640 AGENCE FSE DEV. 14/19 MTN BD02 BON USD N

CA IFID XFRA XS1046851025 CNH INDUSTR.FIN.EUR.14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1381690574 A.P.MOELLER-MAERSK 16/19 BD02 BON EUR N

CA WIGA XFRA DE000A11QCU2 SPORTTOTAL AG WDL 14/19 EQ00 EQU EUR N