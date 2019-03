The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A115J9 ERSTE GP BNK AG 13-19 MTN BD00 BON NOK N

CA KW6S XFRA DE000A1R07X9 K.F.W.ANL.V.14/2019 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1Z6M04 BMW US CAP 15/19 FLR MTN BD00 BON EUR N

CA M1JA XFRA DE000A1ZYTS5 MER.BE.FIN. 15/19 FLR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB2Q15 BAY.LDSBK.IS. VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK6D4U8 DEKABANK DGZ IHS.6032 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DL19SQ4 DT.BANK MTN 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1047 LB.HESS.THR.CARRARA03J/15 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3E25 HCOB SPF S.921 BD00 BON EUR N

CA XFRA ES0378641171 FDO DE TIT.D.D.S.E. 13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA US42217KAY29 WELLTOWER INC. 12/19 BD00 BON USD N

CA 0RBG XFRA XS0902035848 LANDWIRT.R.BK 13/19RC MTN BD00 BON ZAR N

CA XFRA DE000HLB1062 LB.HESS.THR.CARRARA03L/15 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1088 LB.HESS.THR.CARRARA03N/15 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB6HE1 NORDLB IS.S.1228 BD01 BON EUR N

CA XFRA US0258M0DK23 AMER.EXPR.CR.14/19 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US0258M0DL06 AMER.EXPR.CR. 14/19 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US195325BL83 COLOMBIA 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA USP78625DE05 PET. MEX. 18/48 MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0418031778 BCO SANT. PREF. 09/UND. 1 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1157365070 SHIMAO PPTY HLDGS 15/22 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000A1R0Z28 SACHSEN-ANH.LS13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DK9FVR2 DEKABANK DGZ IHS.6478 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DK9FVS0 DEKABANK DGZ IHS.S.6479 BD02 BON EUR N