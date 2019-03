FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

E05 XFRA US27616P1030 EASTERLY GOV.PPTYS DL-,01 0.231 EUR

35BN XFRA CA61763R2081 MORIEN RES CORP. 0.002 EUR

FLXD XFRA IE00BF2B0L69 FRAN.LIB.Q EU DIV.UC. EOD 0.129 EUR

FLXX XFRA IE00BF2B0M76 FRAN.LIB.Q GL.DIV.UC.DLD 0.163 EUR

QD2 XFRA AU000000ADA7 ADACEL TECHS LTD. 0.006 EUR