FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IQQN XFRA IE00B14X4M10 ISHS-MSCI NTH AMERICA DLD 0.166 EUR

IQQU XFRA IE00B14X4N27 IS MSCI EU.XUK U.ETF EOD 0.048 EUR

IQQR XFRA IE00B0M63953 ISHS-MSCI EAST.EUR.C.DL D 0.074 EUR

IQQB XFRA IE00B0M63516 IS MSCI BRAZ.U.ETF USD D 0.416 EUR

IUSU XFRA IE00B14X4S71 IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD 1.352 EUR

IQQX XFRA IE00B14X4T88 ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D 0.198 EUR

IQQF XFRA IE00B0M63730 IS MSCI AC FEXJ.U.ETF DLD 0.056 EUR

IQQD XFRA IE00B0M63060 ISHS-UK DIVIDEND LS D 0.065 EUR

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.405 EUR

IBC3 XFRA IE00BD45KH83 ISHS-CORE MSCI EM IMI DLD 0.029 EUR

MCL XFRA US83600C1036 SOTHERLY HOTELS DL-,01 0.111 EUR

R4L XFRA AU000000REX1 REGIONAL EXPRESS HLDGS 0.025 EUR

5HB XFRA CNE100001W69 SHAGHAI HAOH.BI.TE.H YC 1 0.066 EUR

HDLV XFRA IE00BWTN6Y99 IMIII-I.S+P500H.D.L.V. A 0.270 EUR

2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01 0.293 EUR

FPB XFRA US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA 0.116 EUR

7BG XFRA NO0010650013 BERGENBIO ASA

1P6 XFRA US08579X1019 BERRY PETROLEUM DL-,01 0.107 EUR

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR

T1A XFRA NO0010763550 TREASURE ASA NK 1 0.031 EUR

2JD XFRA US57778K1051 MAXAR TECHNOL.INC. O.N. 0.009 EUR

2WY XFRA US98311A1051 WYNDHAM HT + RSTS INC. 0.258 EUR

MI6 XFRA AU000000MWY2 MIDWAY LTD 0.056 EUR

EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.023 EUR

FFC XFRA US67401P1084 OAKTREE SPEC.LEND. DL-,01 0.084 EUR

W9C XFRA CA21037X1006 CONSTELLATION SOFTWARE 18.661 EUR

DDR2 XFRA US82981J1097 SITE CENTERS NEW 0.178 EUR

P2A XFRA US74039L1035 PREF.APPART.COMN.A DL-,01 0.231 EUR

0QN XFRA US03990B1017 ARES MNGMT CORP.CL.A 0.284 EUR

D4K XFRA AU000000DWS3 DWS LTD. 0.025 EUR

20Y XFRA AU000000DTL4 DATA'3 LTD 0.023 EUR

8TC XFRA US09259E1082 BLACKROCK TCP CAP.DL-,001 0.320 EUR