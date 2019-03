FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IQQE XFRA IE00B0M63177 IS MSCI EM U.ETF USD D 0.088 EUR

IQQW XFRA IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL D 0.132 EUR

1AL XFRA CA0115321089 ALAMOS GOLD (NEW) 0.009 EUR

9HI XFRA US4315711089 HILLENBRAND IND. 0.187 EUR

A4XA XFRA US02665T3068 AMERN HOME.4 RENT A DL-01 0.044 EUR

22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.178 EUR

TDA1 XFRA US8794338298 TEL. DATA SYS NEW DL-,01 0.147 EUR

TPT XFRA CA8787423034 TECK RESOURCES LTD. A 0.033 EUR

HAA1 XFRA TH0324B10Z19 HANA MICROEL. -FGN- BA 1 0.028 EUR

LSU2 XFRA GB00BYW0PQ60 LAND SECURITIES GROUP PLC 0.131 EUR

DFQ XFRA GB00B1CKQ739 DUNELM GROUP PLC LS-,01 0.087 EUR

ST2 XFRA US8641591081 STURM RUGER CO. INC. DL1 0.249 EUR

FL8 XFRA US3438731057 FLUSHING FINL DL-,01 0.187 EUR

0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.052 EUR

SIU XFRA US8603721015 STEWART INFO. SERV. DL 1 0.267 EUR

XMLP XFRA DE000A1XE2Q3 L+G-L+G US EN.INF.MLP DZ 0.095 EUR

SRJ XFRA US8472151005 SPARTANNASH CO. 0.169 EUR

BB1 XFRA US0684631080 BARRETT BUS. SVCS DL-,01 0.222 EUR

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.169 EUR

0V6 XFRA US92840M1027 VISTRA ENERGY CORP DL-,01 0.111 EUR

JPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.333 EUR

JPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.192 EUR

EUNW XFRA IE00B66F4759 IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD 1.801 EUR

163 XFRA US0050981085 ACUSHNET HLDGS.CORP -,001 0.124 EUR

WWFA XFRA US98156Q1085 WW ENTERTAIN A DL-,01 0.107 EUR

6LA XFRA US5128161099 LAMAR ADVERTISING A 0.853 EUR

IC2 XFRA US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCH.INC 0.244 EUR

3XT XFRA CA30150P1099 EXCO TECHS LTD 0.060 EUR

CSJA XFRA US12637N2045 CSL LTD SPON.ADR 2 0.378 EUR

60A XFRA IE00BFRT3W74 ALLEGION PLC DL 1 0.240 EUR

GL9 XFRA IE0000669501 GLANBIA PLC EO 0,06 0.145 EUR

LDCE XFRA IE00BP9F2J32 PFIS ETF-P.LD EO C.B. EOI 0.166 EUR

CBY XFRA US2036071064 COMMUNITY BK SYS DL 1 0.338 EUR

KK6 XFRA US4989042001 KNOLL INC. DL -,01 0.133 EUR

LT6 XFRA US50575Q1022 LADENBURG THA.F. DL-,0001 0.011 EUR