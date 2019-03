FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PPY XFRA US7436061052 PROSPERITY BANCSHS DL 1 0.364 EUR

TR1 XFRA US74144T1088 T.ROW.PR.GRP DL-,20 0.675 EUR

PY9 XFRA US73179P1066 POLYONE CORP. DL-,01 0.173 EUR

6OM XFRA US6907321029 OWENS + MINOR DL 2 0.002 EUR

UG9 XFRA US6515871076 NEWMARKET CORP. 1.555 EUR

NJ1 XFRA US6460251068 NEW JERSEY RES DL2,50 0.260 EUR

NO8 XFRA US6370711011 NATL OILWELL VARCO DL-,01 0.044 EUR

NAQ XFRA US6311031081 NASDAQ INC. DL -,01 0.391 EUR

MUD XFRA US6247561029 MUELLER INDS INC. DL-,01 0.089 EUR

MTLA XFRA US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 0.507 EUR

6MK XFRA US58933Y1055 MERCK CO. DL-,01 0.489 EUR

MT9 XFRA US5730751089 MARTEN TRANSP.LTD DL-,01 0.027 EUR

FDO XFRA US55616P1049 MACYS, INC. DL-,01 0.335 EUR

LP1 XFRA US5246601075 LEGGETT + PLATT DL-,01 0.338 EUR

K6B XFRA US48242W1062 KBR INC. DL -,001 0.071 EUR

HTR XFRA US4470111075 HUNTSMAN CORP. DL-,01 0.144 EUR

AF4 XFRA US4108671052 HANOVER INSUR. GRP DL-,01 0.533 EUR

4W8 XFRA US3886891015 GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01 0.067 EUR

EDG XFRA US38059T1060 GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 0.013 EUR

GLO XFRA US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC. 0.009 EUR

GIS XFRA US3755581036 GILEAD SCIENCES DL-,001 0.560 EUR

GS2C XFRA US36467W1099 GAMESTOP CORP. A 0.338 EUR

FT2 XFRA US3205171057 FIRST HORIZON NAT.DL-,625 0.124 EUR

ZGY XFRA US31620M1062 FIDELITY NATL INF. SVCS 0.311 EUR

A35 XFRA US3131483063 FEDERAL AGRICULTURAL C 0.622 EUR

FG8 XFRA US30225T1025 EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01 0.764 EUR

EP7 XFRA US30049A1079 EVOLUTION PETROL. DL-,001 0.089 EUR

FDN XFRA US29275Y1029 ENERSYS DL-,01 0.156 EUR

EPG XFRA US2836778546 EL PASO ELECTRIC CO 0.320 EUR

EAC XFRA US2774321002 EASTMAN CHEM. CO. DL-,01 0.551 EUR

EZV XFRA US25754A2015 DOMINOS PIZZA INC. DL-,01 0.578 EUR

FQI XFRA US2538681030 DIGITAL REALTY TR. DL-,01 0.960 EUR

DSG XFRA US2533931026 DICK'S SPORTING DL-,01 0.244 EUR

DY6 XFRA US25179M1036 DEVON ENERGY CORP. DL-,10 0.071 EUR

EC8 XFRA US2074101013 CONMED CORP. DL-,01 0.178 EUR