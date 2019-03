FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA BMG219A21111 KK CULTURE HLDGS HD-,20

7BF XFRA ZAE000149936 ROYAL BAFOKENG PLA.RC-,01

BOA XFRA HK0023000190 BK OF EAST ASIA

XFRA US6748704078 OCEAN POWER TECH. DL-,01

351 XFRA US03673L1035 ANTERO MIDSTR.PART.LP UTS

WR0 XFRA CA95942C1041 WESTERN RES CORP.

E35B XFRA CA92202K1084 VANGOLD MNG CORP.

3TA XFRA CA8765032021 TASCA RESOURCES LTD

L0M XFRA CA52490L1013 LEGION METALS CORP.

XFRA CA32009W1032 FIRST DIVISION VENTURES