FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.03.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 14.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.03.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

LYMV XFRA FR0010464446 LYX.MSCI SOUTH AFRICA A

LYM0 XFRA FR0010410266 LYX.MSCI EM LA.AM.U.ETF A

LYMG XFRA FR0010408799 LYXOR MSCI BRAZIL UETF A

LYQE XFRA FR0010397554 LYXOR MSCI MALAY.U.ETF A

LYYG XFRA FR0010326256 LYXOR MSCI TURKEY UETF A

LYYE XFRA FR0010326140 LYXOR MSCI RUSSIA UETF A

L8I2 XFRA FR0010204073 LYX.MSCI EAST.EUR.XRU. A

LYSZ XFRA FR0011067511 LYX.MSCI INDON.U.ETF A

LYS0 XFRA FR0011067529 LYXOR MSCI THAILAND A

JSL XFRA BMG507641022 JARDINE STRAT.HLDG DL-,05

5PP XFRA GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY

75A XFRA GB00BVGBWW93 ASSURA PLC LS-,10